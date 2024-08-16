Паралимпиада-2024. Украинские спортсмены будут соревноваться за медали в 17 видах спорта

На Паралимпийских играх-2024 в Париже Украину будут представлять 140 спортсменов: 96 мужчин и 44 женщин. Заявка Украины увеличилась на 27 спортсменов по сравнению с предыдущей.

Сборная Украины на Паралимпиаде-2024 будет соревноваться в рекордном количестве видов спорта

Об этом на пресс-конференции перед стартом Паралимпиады-2024 объявил президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич.

Из 140 вошедших в заявку паралимпийцев 101 имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 — нарушение зрения и девять — нарушение умственно-физического развития. Более 23% членов сборной — дебютанты Паралимпийских игр. Спортсмены представляют 20 регионов Украины и город Киев.

На Паралимпиаде-2024 украинцы будут соревноваться в 17 из 22 видах спорта — это рекорд в паралимпийской истории Украины.

Так, спортсмены выступят в легкой атлетике, паверлифтинге, дзюдо, стрельбе из лука, настольном теннисе, фехтовании на колесных креслах, пулевой стрельбе, плавании, академической гребле, велоспорте, голболе, гребле на каноэ, триатлоне, триатлоне. сидя. Поделиться

Впервые за восемь лет на Игры поехала сборная Украины по волейболу сидя, в состав которой вошли два ветерана полномасштабной российско-украинской войны. Также дебютными для украинских спортсменов станут соревнования по таким видам спорта, как бочча и гендбайк.

Бочча — паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу и петанку. По мнению президента Национального паралимпийского комитета, завоевать медали в новой дисциплине будет трудно, однако соревнования по этому виду показывают, насколько далеко зашел паралимпийский спорт.

Бочча — дебютный вид спорта, в котором мы шли 16 лет развития [до Паралимпиады]. Вряд ли мы добьемся наград в этом виде спорта — мы только начали, и это очень тяжело. Но этот вид — это идентификатор паралимпийского спорта, потому что человек иногда соперничает, не двигая ни ногами, ни руками. Практически неподвижный человек может соперничать в бочче. От нас будут выступать два спортсмена.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

Представительство из 140 спортсменов Украина имела и на летней Олимпиаде-2024, где получили 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. В итоге сборная заняла 22 место в общем медальном зачете.

Паралимпийская сборная Украины

Что известно об участии Украины в Паралимпийских играх-2024

Суммарно в НКСИУ ожидают участие 207 паралимпийцев из Украины на Играх-2024. В настоящее время путевки в Париж уже получили 113 "сине-желтых" параспортсменов.

Из 22 видов спорта, которые будут на Паралимпийских играх, Украина примет участие в 17. Если говорить о текущем варианте ситуации, то у нас есть 98 лицензий в 13 видах спорта. В количественном составе это 113 спортсменов: 83 мужчины и 30 женщин, — объяснил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Он также добавил, что Украина борется за лицензии еще в четырех видах спорта. В то же время, за некоторые лицензии будет борьба вплоть до середины июля, через месяц от Паралимпийских игр закончится мировой квалификационный процесс.