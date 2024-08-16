Паралимпиада-2024. Украинские спортсмены будут соревноваться за медали в 17 видах спорта

На Паралимпийских играх-2024 в Париже Украину будут представлять 140 спортсменов: 96 мужчин и 44 женщин. Заявка Украины увеличилась на 27 спортсменов по сравнению с предыдущей.
Главные тезисы
- Украину на Паралимпиаде-2024 в Париже представляют 140 спортсменов в 17 видах спорта, включая ветеранов войны.
- Украинские паралимпийцы дебютируют в бочче и гендбайке, открыв новые перспективы в развитии паралимпийского спорта в стране.
- Паралимпийские игры-2024 станут важным этапом для развития паралимпийского спорта в Украине.
Сборная Украины на Паралимпиаде-2024 будет соревноваться в рекордном количестве видов спорта
Об этом на пресс-конференции перед стартом Паралимпиады-2024 объявил президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич.
Из 140 вошедших в заявку паралимпийцев 101 имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 — нарушение зрения и девять — нарушение умственно-физического развития. Более 23% членов сборной — дебютанты Паралимпийских игр. Спортсмены представляют 20 регионов Украины и город Киев.
На Паралимпиаде-2024 украинцы будут соревноваться в 17 из 22 видах спорта — это рекорд в паралимпийской истории Украины.
Впервые за восемь лет на Игры поехала сборная Украины по волейболу сидя, в состав которой вошли два ветерана полномасштабной российско-украинской войны. Также дебютными для украинских спортсменов станут соревнования по таким видам спорта, как бочча и гендбайк.
Бочча — паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу и петанку. По мнению президента Национального паралимпийского комитета, завоевать медали в новой дисциплине будет трудно, однако соревнования по этому виду показывают, насколько далеко зашел паралимпийский спорт.
Бочча — дебютный вид спорта, в котором мы шли 16 лет развития [до Паралимпиады]. Вряд ли мы добьемся наград в этом виде спорта — мы только начали, и это очень тяжело. Но этот вид — это идентификатор паралимпийского спорта, потому что человек иногда соперничает, не двигая ни ногами, ни руками. Практически неподвижный человек может соперничать в бочче. От нас будут выступать два спортсмена.
Паралимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.
Представительство из 140 спортсменов Украина имела и на летней Олимпиаде-2024, где получили 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. В итоге сборная заняла 22 место в общем медальном зачете.
Что известно об участии Украины в Паралимпийских играх-2024
Суммарно в НКСИУ ожидают участие 207 паралимпийцев из Украины на Играх-2024. В настоящее время путевки в Париж уже получили 113 "сине-желтых" параспортсменов.
Из 22 видов спорта, которые будут на Паралимпийских играх, Украина примет участие в 17. Если говорить о текущем варианте ситуации, то у нас есть 98 лицензий в 13 видах спорта. В количественном составе это 113 спортсменов: 83 мужчины и 30 женщин, — объяснил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.
Он также добавил, что Украина борется за лицензии еще в четырех видах спорта. В то же время, за некоторые лицензии будет борьба вплоть до середины июля, через месяц от Паралимпийских игр закончится мировой квалификационный процесс.
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