Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. Які медалі здобули наші спортсмени

Україна 11 серпня офіційно завершила виступи на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Українські спортсмени у підсумку здобули 12 медалей.

Які результати українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Загалом в Олімпіаді в Парижі взяло участь 10 714 атлетів із 206 країн. Олімпійська програма була представлена 32 видами спорту.

Українські атлети вибороли 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Дві медалі ("бронза" та "золото") на рахунку фехтувальниці Ольги Харлан.

Які медалі завоювала Україна:

Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).

Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).

Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

Наразі Україна посідає 21 місце в медальному заліку.

Що потрібно знати про результати України на Олімпіаді-2024

Три золоті медалі є найкращим результатом України за 12 років на Олімпіадах. На двох попередніх Іграх України сумарно здобули таку ж кількість медалей: дві — в Ріо-2016 та одну у Токіо-2020.