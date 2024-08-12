Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. Які медалі здобули наші спортсмени
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. Які медалі здобули наші спортсмени

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. Які медалі здобули наші спортсмени
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна 11 серпня офіційно завершила виступи на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Українські спортсмени у підсумку здобули 12 медалей.

Головні тези:

  • Українські спортсмени на Олімпіаді-2024 здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.
  • Серед переможців - фехтувальниця Ольга Харлан, що стала володаркою двох медалей, та інші визнані спортсмени України.
  • Україна посідає 21 місце в медальному заліку Олімпійських ігор у Парижі.
  • Три золоті медалі на Олімпіаді-2024 - найкращий результат для України за останні 12 років.

Які результати українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Загалом в Олімпіаді в Парижі взяло участь 10 714 атлетів із 206 країн. Олімпійська програма була представлена 32 видами спорту.

Українські атлети вибороли 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Дві медалі ("бронза" та "золото") на рахунку фехтувальниці Ольги Харлан.

Які медалі завоювала Україна:

  • Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).

  • Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).

  • Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

Наразі Україна посідає 21 місце в медальному заліку.

Що потрібно знати про результати України на Олімпіаді-2024

Три золоті медалі є найкращим результатом України за 12 років на Олімпіадах. На двох попередніх Іграх України сумарно здобули таку ж кількість медалей: дві — в Ріо-2016 та одну у Токіо-2020.

Одразу у двох видах спорту Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх — легкій атлетиці та боротьбі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український стрибун у воду Олексій Середа вийшов у фінал Олімпіади у Парижі
Олексій Середа та Кирило Болюх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська борчиня Ірина Коляденко здобула "срібло" на Олімпіаді-2024
Українська борчиня Ірина Коляденко здобула "срібло" на Олімпіаді-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор
Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?