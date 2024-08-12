Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. Які медалі здобули наші спортсмени

Україна 11 серпня офіційно завершила виступи на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Українські спортсмени у підсумку здобули 12 медалей.
Головні тези:
- Українські спортсмени на Олімпіаді-2024 здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.
- Серед переможців - фехтувальниця Ольга Харлан, що стала володаркою двох медалей, та інші визнані спортсмени України.
- Україна посідає 21 місце в медальному заліку Олімпійських ігор у Парижі.
- Три золоті медалі на Олімпіаді-2024 - найкращий результат для України за останні 12 років.
Які результати українських спортсменів на Олімпіаді-2024
Загалом в Олімпіаді в Парижі взяло участь 10 714 атлетів із 206 країн. Олімпійська програма була представлена 32 видами спорту.
Українські атлети вибороли 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Дві медалі ("бронза" та "золото") на рахунку фехтувальниці Ольги Харлан.
Які медалі завоювала Україна:
Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).
Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).
Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).
Наразі Україна посідає 21 місце в медальному заліку.
Що потрібно знати про результати України на Олімпіаді-2024
Три золоті медалі є найкращим результатом України за 12 років на Олімпіадах. На двох попередніх Іграх України сумарно здобули таку ж кількість медалей: дві — в Ріо-2016 та одну у Токіо-2020.
Одразу у двох видах спорту Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх — легкій атлетиці та боротьбі.
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