Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024. Какие медали завоевали наши спортсмены
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Спорт
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Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024. Какие медали завоевали наши спортсмены

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024. Какие медали завоевали наши спортсмены
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украина 11 августа официально завершила выступления на летних Олимпийских играх 2024 в Париже. Украинские спортсмены в итоге получили 12 медалей.

Главные тезисы

  • Украина завершила участие на Олимпиаде-2024 с результатом в 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.
  • Лучшим результатом за 12 лет стали три золотых медали украинских спортсменов на Олимпийских играх 2024.
  • Две медали золотого цвета достались фехтовальщице Ольге Харлан, а также Ярославе Магучих в прыжках в высоту и Александру Хижняку в боксе.
  • Украина занимает 21 место в общем медальном зачете Олимпиады-2024.

Какие результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Всего в Олимпиаде в Париже приняли участие 10 714 атлетов из 206 стран. Олимпийская программа была представлена 32 видами спорта.

Украинские атлеты завоевали 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Две медали ("бронза" и "золото") на счету фехтовальщицы Ольги Харлан.

Какие медали завоевала Украина:

  • Золото — сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, Елена Кровацкая), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).

  • Серебро — Сергей Кулиш (стрельба из винтовки), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (гребли в каноэ-двойке), Илья Ковтун (упражнения на брусьях).

  • Бронза — Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).

В настоящее время Украина занимает 21 место в медальном зачете.

Что нужно знать о результатах Украины на Олимпиаде-2024

Три золотых медали являются лучшим результатом Украины за 12 лет на Олимпиадах. На двух предыдущих Играх Украины суммарно получили такое же количество медалей: две в Рио-2016 и одну в Токио-2020.

Сразу в двух видах спорта Украина завоевала три медали на Олимпийских играх — легкой атлетике и борьбе.

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