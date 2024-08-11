Олимпиада-2024. Когда и где смотреть официальную церемонию закрытия игр

Когда и где смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2024

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже начнется на одном из самых известных стадионов Франции — Стад де Франс в 22:00 по киевскому времени.

Трансляция шоу доступна онлайн на Общественное Спорт.

Как отмечается, шоу будет называться "Рекорды" — его, как и открытие, срежиссирует Томас Джолли.

Этой церемонией Томас Джолли хотел предложить зрителям по-настоящему увлекательное коллективное путешествие: в прошлое, к истокам Игр, в будущее и, наконец, во вневременную вселенную. Амбиция состоит в том, чтобы праздновать в остановленном времени, с осознанием того, что вместе мы можем изменить мир к лучшему — отмечают организаторы на официальном сайте ОИ-2024. Поделиться

Как сообщает BBC, на закрытии, вероятно, выступит американский рэпер Снуп Догг, который нес Олимпийский огонь на нынешней эстафете.

Среди исполнителей ожидают выступления французских групп — Air и Phoenix, певицы Билли Айлиш и группы Red Hot Chili Peppers. Однако представители артистов не комментировали эту информацию.

Кроме того, на шоу появится и голливудский актер Том Круз. Он может спуститься на парашюте с вершины стадиона Стад-де-Франс с олимпийским флагом в руках.

Украина на Олимпиаде-2024

В общей сложности Украина получила на Олимпийских играх в Париже 12 медалей. Среди них 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.