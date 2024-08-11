Олимпиада-2024. Когда и где смотреть официальную церемонию закрытия игр

11 августа состоится закрытие нынешних Летних Олимпийских Игр в Париже. Церемония пройдет на стадионе Стад-де-Франс.
Главные тезисы
- Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет 11 августа на стадионе Стад-де-Франс в 22:00 по киевскому времени.
- Шоу будет называться “Рекорды” и срежиссирует Томас Джолли, обещая зрителям увлекательное коллективное путешествие в прошлое, настоящее и будущее.
- На церемонии возможно выступление американского рэпера Снуп Догга, а также французских групп Air и Phoenix, а также других известных артистов.
- Голливудский актер Том Круз может спуститься на парашюте с олимпийским флагом в руках.
- Украина на Олимпиаде-2024 продемонстрировала отличные результаты с 12 медалями, включая 3 золотые.
Когда и где смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2024
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже начнется на одном из самых известных стадионов Франции — Стад де Франс в 22:00 по киевскому времени.
Трансляция шоу доступна онлайн на Общественное Спорт.
Как отмечается, шоу будет называться "Рекорды" — его, как и открытие, срежиссирует Томас Джолли.
Как сообщает BBC, на закрытии, вероятно, выступит американский рэпер Снуп Догг, который нес Олимпийский огонь на нынешней эстафете.
Среди исполнителей ожидают выступления французских групп — Air и Phoenix, певицы Билли Айлиш и группы Red Hot Chili Peppers. Однако представители артистов не комментировали эту информацию.
Кроме того, на шоу появится и голливудский актер Том Круз. Он может спуститься на парашюте с вершины стадиона Стад-де-Франс с олимпийским флагом в руках.
Украина на Олимпиаде-2024
В общей сложности Украина получила на Олимпийских играх в Париже 12 медалей. Среди них 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.
Буквально 10 августа Ирина Коляденко принесла Украине серебро Олимпийских игр — 2024 в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.
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