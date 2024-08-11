Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор
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Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор

Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор
Джерело:  Суспільне. Спорт

11 серпня відбудеться закриття цьогорічних Літніх Олімпійських Ігор у Парижі. Церемонія пройде на стадіоні Стад де Франс.

Головні тези:

  • Церемонія закриття Літніх Олімпійських Ігор-2024 у Парижі відбудеться 11 серпня на стадіоні Стад де Франс о 22:00 за київським часом.
  • Трансляцію церемонії можна подивитися онлайн на Суспільне Спорт, шоу матиме назву “Рекорди".
  • Серед виконавців на закритті Олімпіади-2024 можливо виступлять репер Снуп Доґґ, французькі гурти, Біллі Айліш та можлива поява голлівудського актора Тома Круза.
  • Українські спортсмени показали вражаючі результати на Олімпіаді-2024, здобувши загалом 12 медалей, серед яких 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

Коли та де дивитися церемонію закриття Олімпіади-2024

Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі розпочнеться на одному з найвідоміших стадіонів Франції — Стад де Франс о 22:00 за київським часом.

Трансляція шоу доступна онлайн на Суспільне Спорт.

Як зазначається, шоу матиме назву "Рекорди" — його, як і відкриття, зрежисує Томас Джоллі.

Цією церемонією Томас Джоллі хотів запропонувати глядачам по-справжньому захопливу колективну подорож: у минуле, до витоків Ігор, у майбутнє і, зрештою, у позачасовий всесвіт. Амбіція полягає в тому, щоб святкувати в зупиненому часі, з усвідомленням того, що разом ми можемо змінити світ на краще — зазначають організатори на офіційному сайті ОІ-2024.

Як повідомляє BBC, на закритті, ймовірно, виступить американський репер Снуп Доґґ, який ніс Олімпійський вогонь на цьогорічній естафеті.

Також серед виконавців очікують виступи французьких гуртів — Air та Phoenix, співачки Біллі Айліш та гурту Red Hot Chili Peppers. Однак представники артистів не коментували цю інформацію.

Окрім цього, що на шоу з'явиться і голлівудський актор Том Круз. Він може спуститися на парашуті з вершини стадіону Стад де Франс з олімпійським прапором у руках.

Україна на Олімпіаді-2024

Загалом Україна здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей. Серед них 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

Буквально 10 серпня Ірина Коляденко принесла Україні срібло Олімпійських ігор — 2024 у вільній боротьбі у вагової категорії до 62 кг.

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