Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор

11 серпня відбудеться закриття цьогорічних Літніх Олімпійських Ігор у Парижі. Церемонія пройде на стадіоні Стад де Франс.
Головні тези:
- Церемонія закриття Літніх Олімпійських Ігор-2024 у Парижі відбудеться 11 серпня на стадіоні Стад де Франс о 22:00 за київським часом.
- Трансляцію церемонії можна подивитися онлайн на Суспільне Спорт, шоу матиме назву “Рекорди".
- Серед виконавців на закритті Олімпіади-2024 можливо виступлять репер Снуп Доґґ, французькі гурти, Біллі Айліш та можлива поява голлівудського актора Тома Круза.
- Українські спортсмени показали вражаючі результати на Олімпіаді-2024, здобувши загалом 12 медалей, серед яких 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.
Коли та де дивитися церемонію закриття Олімпіади-2024
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі розпочнеться на одному з найвідоміших стадіонів Франції — Стад де Франс о 22:00 за київським часом.
Трансляція шоу доступна онлайн на Суспільне Спорт.
Як зазначається, шоу матиме назву "Рекорди" — його, як і відкриття, зрежисує Томас Джоллі.
Як повідомляє BBC, на закритті, ймовірно, виступить американський репер Снуп Доґґ, який ніс Олімпійський вогонь на цьогорічній естафеті.
Також серед виконавців очікують виступи французьких гуртів — Air та Phoenix, співачки Біллі Айліш та гурту Red Hot Chili Peppers. Однак представники артистів не коментували цю інформацію.
Окрім цього, що на шоу з'явиться і голлівудський актор Том Круз. Він може спуститися на парашуті з вершини стадіону Стад де Франс з олімпійським прапором у руках.
Україна на Олімпіаді-2024
Загалом Україна здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей. Серед них 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.
Буквально 10 серпня Ірина Коляденко принесла Україні срібло Олімпійських ігор — 2024 у вільній боротьбі у вагової категорії до 62 кг.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-