Український стрибун у воду Олексій Середа вийшов у фінал Олімпіади у Парижі
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Спорт
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Український стрибун у воду Олексій Середа вийшов у фінал Олімпіади у Парижі

Олексій Середа та Кирило Болюх
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

Український спорстмен зі стрибків у воду Олексій Середа за результатами виступів пробився у фінал змагань на Олімпіаді-2024 у Парижі. 

Головні тези:

  • Олексій Середа пробився у фінал стрибків у воду на Олімпіаді-2024 у Парижі, посівши 11-е місце в півфіналі з 405.05 балами.
  • Лідерство у півфіналі утримує китаєць Ю Цао, за яким йдуть спортсмени з КНР та Японії.
  • Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не пройшла до фіналу в каное на дистанції 200 м, але має шанси на високе місце в втішному фіналі Б.
  • Інші українські спортсмени Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали срібними призерами Олімпіади в парних змаганнях на дистанції 500 метрів.
  • Олімпійські ігри у Парижі продовжують радувати українських фанів яскравими виступами спортсменів у різних дисциплінах.

Що відомо про результати виступів Олексія Середи

Зазначається, що 18-річний атлет увійшов до списку з 12 найкращих стрибунів у воду в індивідуальних змаганнях.

За результатами виступу Середа набрав 405.05 балів.

Пройти у фінал змагань на Олімпіаді у Парижі йому вдалось з шостої спроби, за яку він отримав 86.40 очок, вперше від початку змагань перетнувши рубіж у 80 балів.

Лідерство у півфіналі змагань зі стрибків у воду утримував спортсмен з Китаю Ю Цао.

Його результат склав 504.00 пункти.

Друге місце також постів спортсмен з КНР Ян Хао, набравши 490.55 балів.

До трійки фіналістів також увійшов японський стрибун у воду Рікуто Тамаї, який набрав 477.00 очок.

Таким чином рейтинг виступів у півфіналі має вигляд:

  1. Ю Цао (Китай) – 504.0 бали

  2. Ян Хао (Китай) – 490.55

  3. Рікуто Тамаї (Японія) – 477.00

...11. Олексій Середа (Україна) – 405.05

Що відомо про результати виступів інших українських спортсменів

Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не змогла пробитись у фінал Олімпійських ігор у змаганнях у каное-одиночці на дистанції 200 м.

Зазначається, що українка фінішувала восьмою із часом 47:76 секунд.

Тепер Рибачок має виступити у втішному фіналі Б за 9-16 місця, де змагатиметься з Людмилою Лузан, яка також не змогла пройти у медальний фінал.

Варто зазначити, що напередодні Лузан та Рибачок стали срібними призерками Олімпіади у парних змаганнях у каное на дистанції 500 метрів.

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