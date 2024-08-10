Український спорстмен зі стрибків у воду Олексій Середа за результатами виступів пробився у фінал змагань на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Що відомо про результати виступів Олексія Середи

Зазначається, що 18-річний атлет увійшов до списку з 12 найкращих стрибунів у воду в індивідуальних змаганнях.

За результатами виступу Середа набрав 405.05 балів.

Пройти у фінал змагань на Олімпіаді у Парижі йому вдалось з шостої спроби, за яку він отримав 86.40 очок, вперше від початку змагань перетнувши рубіж у 80 балів.

Лідерство у півфіналі змагань зі стрибків у воду утримував спортсмен з Китаю Ю Цао.

Його результат склав 504.00 пункти.

Друге місце також постів спортсмен з КНР Ян Хао, набравши 490.55 балів.

До трійки фіналістів також увійшов японський стрибун у воду Рікуто Тамаї, який набрав 477.00 очок.

Таким чином рейтинг виступів у півфіналі має вигляд:

Ю Цао (Китай) – 504.0 бали Ян Хао (Китай) – 490.55 Рікуто Тамаї (Японія) – 477.00

...11. Олексій Середа (Україна) – 405.05

Що відомо про результати виступів інших українських спортсменів

Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не змогла пробитись у фінал Олімпійських ігор у змаганнях у каное-одиночці на дистанції 200 м.

Зазначається, що українка фінішувала восьмою із часом 47:76 секунд.

Тепер Рибачок має виступити у втішному фіналі Б за 9-16 місця, де змагатиметься з Людмилою Лузан, яка також не змогла пройти у медальний фінал.