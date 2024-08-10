Український спорстмен зі стрибків у воду Олексій Середа за результатами виступів пробився у фінал змагань на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Головні тези:
- Олексій Середа пробився у фінал стрибків у воду на Олімпіаді-2024 у Парижі, посівши 11-е місце в півфіналі з 405.05 балами.
- Лідерство у півфіналі утримує китаєць Ю Цао, за яким йдуть спортсмени з КНР та Японії.
- Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не пройшла до фіналу в каное на дистанції 200 м, але має шанси на високе місце в втішному фіналі Б.
- Інші українські спортсмени Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали срібними призерами Олімпіади в парних змаганнях на дистанції 500 метрів.
- Олімпійські ігри у Парижі продовжують радувати українських фанів яскравими виступами спортсменів у різних дисциплінах.
Що відомо про результати виступів Олексія Середи
Зазначається, що 18-річний атлет увійшов до списку з 12 найкращих стрибунів у воду в індивідуальних змаганнях.
За результатами виступу Середа набрав 405.05 балів.
Пройти у фінал змагань на Олімпіаді у Парижі йому вдалось з шостої спроби, за яку він отримав 86.40 очок, вперше від початку змагань перетнувши рубіж у 80 балів.
Лідерство у півфіналі змагань зі стрибків у воду утримував спортсмен з Китаю Ю Цао.
Його результат склав 504.00 пункти.
Друге місце також постів спортсмен з КНР Ян Хао, набравши 490.55 балів.
До трійки фіналістів також увійшов японський стрибун у воду Рікуто Тамаї, який набрав 477.00 очок.
Таким чином рейтинг виступів у півфіналі має вигляд:
Ю Цао (Китай) – 504.0 бали
Ян Хао (Китай) – 490.55
Рікуто Тамаї (Японія) – 477.00
...11. Олексій Середа (Україна) – 405.05
Що відомо про результати виступів інших українських спортсменів
Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не змогла пробитись у фінал Олімпійських ігор у змаганнях у каное-одиночці на дистанції 200 м.
Зазначається, що українка фінішувала восьмою із часом 47:76 секунд.
Тепер Рибачок має виступити у втішному фіналі Б за 9-16 місця, де змагатиметься з Людмилою Лузан, яка також не змогла пройти у медальний фінал.
Варто зазначити, що напередодні Лузан та Рибачок стали срібними призерками Олімпіади у парних змаганнях у каное на дистанції 500 метрів.
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