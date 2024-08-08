Український боксер Олександр Хижняк здобув золото на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк у фіналі олімпійських змагань переміг казаха Нурбека Оралбая.
Головні тези:
- Український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024, перемігши у фіналі казаха Нурбека Оралбая.
- Хижняк домінував у ринзі під час бою, атакуючи суперника і намагаючись відриватися в очках.
- Це вже другий фінал Олімпійських ігор для Хижняка, який раніше програвав у Токіо, але зараз виборов перемогу.
- Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Хижняка з перемогою, наголосивши на важливості цієї перемоги для країни.
Як пройшов бій Хижняка на Олімпіаді-2024
29-річний українець активніше розпочав бій. Він закріпився в центрі рингу та сміливо пішов атакувати суперника.
Утім, Оралбай захищався, а час від часу непогано відповідав своїми випадами. Фактично кожна атака Хижняка казахський боксер намагався відповісти. Зрештою, за підсумками першого раунду три з п'яти суддів віддали перевагу представнику України.
Хижняк вдруге у кар'єрі пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кг. У Токіо український боксер був за крок від здобуття золотої медалі.
Хижняк став п'ятим українцем, що завоював "золото" Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році Василеві Ломаченку та Олександру Усику.
Зеленський відреагував на перемогу Хижняка
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