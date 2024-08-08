Український боксер Олександр Хижняк здобув золото на Олімпіаді-2024
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Український боксер Олександр Хижняк здобув золото на Олімпіаді-2024

Національний олімпійський комітет України
Український боксер Олександр Хижняк здобув золото на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк у фіналі олімпійських змагань переміг казаха Нурбека Оралбая.

Головні тези:

  • Український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024, перемігши у фіналі казаха Нурбека Оралбая.
  • Хижняк домінував у ринзі під час бою, атакуючи суперника і намагаючись відриватися в очках.
  • Це вже другий фінал Олімпійських ігор для Хижняка, який раніше програвав у Токіо, але зараз виборов перемогу.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Хижняка з перемогою, наголосивши на важливості цієї перемоги для країни.

Як пройшов бій Хижняка на Олімпіаді-2024

29-річний українець активніше розпочав бій. Він закріпився в центрі рингу та сміливо пішов атакувати суперника.

Утім, Оралбай захищався, а час від часу непогано відповідав своїми випадами. Фактично кожна атака Хижняка казахський боксер намагався відповісти. Зрештою, за підсумками першого раунду три з п'яти суддів віддали перевагу представнику України.

Українець почав атакувати зі старту 3-го раунду. Протягом усього відрізку Хижняк домінував у ринзі, кілька разів добряче струсонув опонента ударами з обох рук, а в останні секунди ледь не нокаутував казахського боксера. Як наслідок, судді віддали перемогу Хижняку.

Хижняк вдруге у кар'єрі пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кг. У Токіо український боксер був за крок від здобуття золотої медалі.

Хижняк став п'ятим українцем, що завоював "золото" Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році Василеві Ломаченку та Олександру Усику.

Зеленський відреагував на перемогу Хижняка

Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі — для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!, — повідомив президент України.

Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців!, — підсумував Володимир Зеленський.

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