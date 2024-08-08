Український боксер Олександр Хижняк здобув золото на Олімпіаді-2024

Як пройшов бій Хижняка на Олімпіаді-2024

29-річний українець активніше розпочав бій. Він закріпився в центрі рингу та сміливо пішов атакувати суперника.

Утім, Оралбай захищався, а час від часу непогано відповідав своїми випадами. Фактично кожна атака Хижняка казахський боксер намагався відповісти. Зрештою, за підсумками першого раунду три з п'яти суддів віддали перевагу представнику України.

Українець почав атакувати зі старту 3-го раунду. Протягом усього відрізку Хижняк домінував у ринзі, кілька разів добряче струсонув опонента ударами з обох рук, а в останні секунди ледь не нокаутував казахського боксера. Як наслідок, судді віддали перемогу Хижняку. Поширити

Хижняк вдруге у кар'єрі пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кг. У Токіо український боксер був за крок від здобуття золотої медалі.

Хижняк став п'ятим українцем, що завоював "золото" Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році Василеві Ломаченку та Олександру Усику.

Зеленський відреагував на перемогу Хижняка

Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі — для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!, — повідомив президент України. Поширити