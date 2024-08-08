Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024
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Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет Украины
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024
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Украинский боксер Александр Хижняк в финале олимпийских соревнований победил казаха Нурбека Оралбая.

Главные тезисы

  • Александр Хижняк одержал победу в финале Олимпиады-2024, победив казахского боксера Нурбека Оралбая.
  • Хижняк доминировал в ринге, проявив уверенность и силу, одержав победу в решающем поединке.
  • Эта победа стала для Хижняка первой золотой медалью на Олимпийских играх, делает его пятым украинцем, завоевавшим золото.
  • Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Хижняка с победой, выразив гордость за спортсмена и всю страну.

Как прошел бой Хищняка на Олимпиаде-2024

29-летний украинец активно начал бой. Он закрепился в центре ринга и смело отправился атаковать соперника.

Впрочем, Оралбай защищался, а иногда неплохо отвечал своими выпадами. Фактически каждая атака Хищняка казахский боксер пытался ответить. В итоге по итогам первого раунда три из пяти судей предпочли представителя Украины.

Украинец начал атаковать со старта 3-го раунда. В течение всего отрезка Хижняк доминировал в ринге, несколько раз изрядно встряхнул оппонента ударами с обеих рук, а в последние секунды чуть не нокаутировал казахского боксера. Как следствие, судьи отдали победу Хижняку.

Хижняк во второй раз в карьере прошел в финал Олимпийских игр в весе до 80 кг. В Токио украинский боксер был в шаге от завоевания золотой медали.

В финал Олимпиады-2024 Хижняк прошел, одержав три победы. В последнем поединке украинский боксер одолел олимпийского чемпиона Арлена Лопеса, преломив ход поединка после проигранного первого раунда.

Хижняк стал пятым украинцем, завоевавшим "золото" Олимпийских игр. В последний раз это удавалось еще в 2012 году Василию Ломаченко и Александру Усику.

Зеленский отреагировал на победу Хижняка

Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже — для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!, — сообщил президент Украины.

Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев!, — подытожил Владимир Зеленский.

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