Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024

Как прошел бой Хищняка на Олимпиаде-2024

29-летний украинец активно начал бой. Он закрепился в центре ринга и смело отправился атаковать соперника.

Впрочем, Оралбай защищался, а иногда неплохо отвечал своими выпадами. Фактически каждая атака Хищняка казахский боксер пытался ответить. В итоге по итогам первого раунда три из пяти судей предпочли представителя Украины.

Украинец начал атаковать со старта 3-го раунда. В течение всего отрезка Хижняк доминировал в ринге, несколько раз изрядно встряхнул оппонента ударами с обеих рук, а в последние секунды чуть не нокаутировал казахского боксера. Как следствие, судьи отдали победу Хижняку. Поделиться

Хижняк во второй раз в карьере прошел в финал Олимпийских игр в весе до 80 кг. В Токио украинский боксер был в шаге от завоевания золотой медали.

В финал Олимпиады-2024 Хижняк прошел, одержав три победы. В последнем поединке украинский боксер одолел олимпийского чемпиона Арлена Лопеса, преломив ход поединка после проигранного первого раунда.

Хижняк стал пятым украинцем, завоевавшим "золото" Олимпийских игр. В последний раз это удавалось еще в 2012 году Василию Ломаченко и Александру Усику.

Зеленский отреагировал на победу Хижняка

Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже — для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!, — сообщил президент Украины. Поделиться