Команда саблисток Украины завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея – Украина – 42:45
Главные тезисы
- Украинская сборная по фехтованию завоевала золото на Олимпиаде-2024, победив Республику Корея в финале.
- Эта победа стала шестой олимпийской медалью для Ольги Харлан, одной из ключевых фигур украинского фехтования.
- Украинские фехтовальщики имеют богатую историю успехов на Олимпийских играх, с многочисленными медалями в индивидуальных и командных соревнованиях.
Украинская женская сборная по фехтованию получила золотые медали Олимпиады-2024
Встреча состояла из девяти дуэлей. Цвета Украины вышли защищать Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук. В роли резервистки на этот раз оказалась Елена Кровацкая.
После первого круга поединка корейские фехтовальщицы вышли вперед (15:13). После неудачного выступления Бакастовой на старте второго отставания выросло до шести пунктов, но Харлан сократила дефицит до -2. Впрочем, лидером перед финальным кругом осталась Республика Корея (30:28).
Паритет сохранился после третьего боя Бакастовой. Комащук же проиграла кореянкам еще один пункт. Итак, все надежды отечественные болельщики в очередной раз вынуждены были возложить на Харлан.
Украинские фехтовальщики на Олимпийских играх
Первую награду для Украины выиграл саблист Владислав Третьяк. На Олимпиаде-2004 в Афинах он завоевал бронзовую медаль в индивидуальном первенстве.
На той же Олимпиаде шпажистка Яна Шемякина завоевала "золото" в индивидуальном первенстве. На Играх-2016 Комащук, Кровацкая, Харлан и Елена Воронина получили серебряные медали, а Харлан еще и добавила индивидуальную "бронзу".
Без наград отечественные фехтовальщицы завершили Олимпийские игры в Токио. Шпажист Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.
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