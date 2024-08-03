Команда саблисток Украины завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея – Украина – 42:45

Украинская женская сборная по фехтованию получила золотые медали Олимпиады-2024

Встреча состояла из девяти дуэлей. Цвета Украины вышли защищать Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук. В роли резервистки на этот раз оказалась Елена Кровацкая.

После первого круга поединка корейские фехтовальщицы вышли вперед (15:13). После неудачного выступления Бакастовой на старте второго отставания выросло до шести пунктов, но Харлан сократила дефицит до -2. Впрочем, лидером перед финальным кругом осталась Республика Корея (30:28).

Паритет сохранился после третьего боя Бакастовой. Комащук же проиграла кореянкам еще один пункт. Итак, все надежды отечественные болельщики в очередной раз вынуждены были возложить на Харлан.

Женская сборная Украины по фехтованию

Сверхопытная саблистка начала мощно, сравнив счет тремя точными уколами подряд. Однако кореянка Джон ответила двумя набранными очками. Но Харлан уже не остановишь. Она принесла Украине первые золотые награды на Играх-2024 и шестую олимпийскую медаль для себя персонально. Поделиться

Украинские фехтовальщики на Олимпийских играх

Первую награду для Украины выиграл саблист Владислав Третьяк. На Олимпиаде-2004 в Афинах он завоевал бронзовую медаль в индивидуальном первенстве.

Зато в Пекине четыре года спустя сборная Украины выиграла командный турнир в сабле. "Золото" выковали Галина Пундик, Елена Хомрова, Ольга Жолнир и триумфатор Игорь-2024 Харлан. Последняя завоевала бронзовую награду в Лондоне-2012 (индивидуальная сабля). Поделиться

На той же Олимпиаде шпажистка Яна Шемякина завоевала "золото" в индивидуальном первенстве. На Играх-2016 Комащук, Кровацкая, Харлан и Елена Воронина получили серебряные медали, а Харлан еще и добавила индивидуальную "бронзу".