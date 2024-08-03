Команда шаблісток України виборола золоту медаль на Олімпіаді-2024

Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року та стали олімпійськими чемпіонками. Загальний рахунок поєдинку: Республіка Корея – Україна – 42:45
Головні тези:
- Українська жіноча збірна з фехтування виборола золоту медаль на Олімпіаді-2024, обігравши Республіку Корея у фіналі.
- Ця перемога стала шостою олімпійською медаллю для Ольги Харлан.
- Українські фехтувальники мають багату історію успіхів на Олімпійських іграх, з численними медалями та перемогами.
Українська жіноча збірна з фехтування отримала золоті медалі Олімпіади-2024
Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України вийшли захищати Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук. У ролі резервістки цього разу опинилася Олена Кравацька.
Після першого кола поєдинку корейські фехтувальниці вийшли вперед (15:13). Після ж невдалого виступу Бакастової на старті другого відставання зросло до шести пунктів, але Харлан скоротила дефіцит до -2. Утім, лідером перед фінальним колом залишилася Республіка Корея (30:28).
Паритет зберігся після третього бою Бакастової. Натомість Комащук програла кореянкам ще один пункт. Отже, всі сподівання вітчизняні вболівальники вкотре змушені були покласти на Харлан.
Українські фехтувальники на Олімпійських іграх
Першу нагороду для України виграв шабліст Владислав Третяк. На Олімпіаді-2004 в Афінах він здобув бронзову медаль в індивідуальній першості.
На тій же Олімпіаді шпажистка Яна Шемякіна завоювала "золото" в індивідуальній першості. На Іграх-2016 Комащук, Кравацька, Харлан і Олена Вороніна здобули срібні медалі, а Харлан ще й додала індивідуальну "бронзу".
Без нагород вітчизняні фехтувальниці завершили Олімпійські ігри в Токіо. Натомість шпажист Ігор Рейзлін виграв бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях.
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