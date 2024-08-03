Олімпіада-2024. Жіноча збірна України з фехтування вийшла у півфінал

Українські шпажистки здолали 3 серпня збірну Італії у рамках 1/4 фіналу командного турніру літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Українська збірна з фехтування перемогла Італію

Про це стало відомо з результату поєдинку між командами.

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/4 фіналу, жіночі команди

Італія — Україна — 37:45

Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України захищали Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Кожна з них тричі виходила на арену. Поширити

Після двох стартових дуелей українки перемогли мінімально, а в третій Комащук збільшила перевагу до +4. Згодом Харлан зробила гандикап ще соліднішим (25:19). Утім, італійки зуміли повернутися в гру.

Щобільше, після сьомої дуелі стараннями запасної Ірен Веккі вони навіть вийшли вперед (35:34). Як наслідок, на плечі Комащук і Харлан упало завдання дотиснути Італію. Цієї цілі українські шпажистки впевнено досягли, дозволивши опоненткам набрати лише два пункти.

Раніше Харлан здобула бронзову медаль у змаганні шпажисток. Українська фехтувальниця виграла матч за 3-тє місце індивідуального турніру в кореянки Чої Сібін. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

Ольга Харлан

Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан 29 липня завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток на Олімпіаді у Парижі, здолавши у втішному фіналі кореянку Чої Сібін.

Двобій краще розпочала корейська фехтувальниця. Чої поступово нарощувала свою перевагу. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на п'ять пунктів (8:3).

На старті ж другого перевага Чої набула загрозливого характеру (11:5). Та тут Харлан видала фантастичний камбек. Досвідчена фехтувальниця видала неймовірний відрізок (7:0) та вирвалася вперед у рахунку.

Розпочалася гра нервів. Лідерство переходило з рук у руки кілька разів, був і рівний рахунок. Зрештою, долю бронзової нагороди повинен був визначити останній укол. І за рахунку 14:14 саме Харлан провела вирішальну атаку та виборола медаль.