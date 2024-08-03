Олимпиада-2024. Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал
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Олимпиада-2024. Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал

Шпажистки
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Источник:  online.ua

Украинские шпажистки одолели 3 августа сборную Италии в рамках 1/4 финала командного турнира летних Олимпийских игр в Париже.

Главные тезисы

  • Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал Олимпиады-2024, одолев сборную Италии в 1/4 финала.
  • Украинские шпажистки продемонстрировали высокий уровень мастерства и талант, победив со счетом 45:37 на международной арене.
  • Украинские фехтовальщицы продемонстрировали волевые качества и спортивное мастерство, достойно представив свою страну на соревнованиях в Париже.

Украинская сборная по фехтованию победила Италию

Об этом стало известно по результату поединка между командами.

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/4 финала, женские команды

Италия — Украина — 37:45

Встреча состояла из девяти дуэлей. Цвета Украины защищали Ольга Харлан, Елена Кровацкая и Алина Комащук. Каждая из них трижды выходила на арену.

После двух стартовых дуэлей украинки победили минимально, а в третий Комащук увеличил преимущество до +4. Впоследствии Харлан сделала гандикап еще более солидным (25:19). Впрочем, итальянки сумели возвратиться в игру.

Более того, после седьмой дуэли стараниями запасной Ирэн Векки они даже вышли вперед (35:34). Как следствие, на плече Комащук и Харлан упала задача дожать Италию. Этой цели украинские шпажистки уверенно достигли, позволив оппонентам набрать всего два пункта.

Ранее Харлан завоевала бронзовую медаль в соревновании шпажисток. Украинская фехтовальщица выиграла матч за 3-е место индивидуального турнира у кореянки Чои Сибин. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

Ольга Харлан

Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток на Олимпиаде в Париже, одолев в отрадном финале кореянку Чои Сибин.

Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чей постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).

На старте же второе преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Тут Харлан выдала фантастический камбек. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.

Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.

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