Олимпиада-2024. Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал

Украинские шпажистки одолели 3 августа сборную Италии в рамках 1/4 финала командного турнира летних Олимпийских игр в Париже.
Главные тезисы
- Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал Олимпиады-2024, одолев сборную Италии в 1/4 финала.
- Украинские шпажистки продемонстрировали высокий уровень мастерства и талант, победив со счетом 45:37 на международной арене.
- Украинские фехтовальщицы продемонстрировали волевые качества и спортивное мастерство, достойно представив свою страну на соревнованиях в Париже.
Украинская сборная по фехтованию победила Италию
Об этом стало известно по результату поединка между командами.
Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/4 финала, женские команды
Италия — Украина — 37:45
После двух стартовых дуэлей украинки победили минимально, а в третий Комащук увеличил преимущество до +4. Впоследствии Харлан сделала гандикап еще более солидным (25:19). Впрочем, итальянки сумели возвратиться в игру.
Более того, после седьмой дуэли стараниями запасной Ирэн Векки они даже вышли вперед (35:34). Как следствие, на плече Комащук и Харлан упала задача дожать Италию. Этой цели украинские шпажистки уверенно достигли, позволив оппонентам набрать всего два пункта.
Ранее Харлан завоевала бронзовую медаль в соревновании шпажисток. Украинская фехтовальщица выиграла матч за 3-е место индивидуального турнира у кореянки Чои Сибин. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.
Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток на Олимпиаде в Париже, одолев в отрадном финале кореянку Чои Сибин.
Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чей постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).
На старте же второе преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Тут Харлан выдала фантастический камбек. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.
Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.
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