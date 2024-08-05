Гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2024 в Париже.

Что известно об олимпийском достижении Ковтуна в медальном зачете Украины

20-летний гимнаст по результатам своего выступления получил 15,500 баллов.

Его опередил только спортсмен из Китая Цзоу Цзиньюаню, результат которого составил 16 200 баллов.

Бронзовую награду получил японец Шинносуке Ока, двукратный олимпийский чемпион. Японский гимнаст выиграл золото Парижа-2024 в командном первенстве и личном многоборье.

Еще один украинский гимнаст Олег Верняев выступил с результатом 13,300 баллов.

Что известно о предыдущих успехах украинских гимнастов

Для Ковтуна это вторые Олимпийские игры. 20-летний гимнаст занял седьмое место в командном первенстве в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году), а также стал одиннадцатым в одиночном многоборье. Черкасец является двукратным призером чемпионатов мира – серебро 2023 года в бельгийском Антверпене и бронза 2021-го в Китакюсю (Япония).

Верняев является двукратным призером Олимпийских игр. В Рио-2016 уроженец Донецка завоевал золото на параллельных брусьях и серебро в многоборье. Также Олег является многократным призером чемпионатов мира, в частности, он получал золото на параллельных брусьях в китайском Наннине-2014.