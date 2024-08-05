Кто из украинских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже 5 августа — расписание
Категория
Спорт
Дата публикации

Кто из украинских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже 5 августа — расписание

Ирина Геращенко
Читати українською
Источник:  Национальный олимпийский комитет

5 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже должны выступить 9 украинских спортсменов в шести видах спорта.

Главные тезисы

  • 9 украинских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже 5 августа в шести видах спорта, включая стрельбу, прыжки в воду, легкую атлетику, спортивную гимнастику, борьбу и гребной слалом.
  • Украина уже завоевала 6 медалей на Олимпиаде в Париже: 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые, благодаря выдающимся выступлениям спортсменов в различных видах спорта.
  • Украинская фехтовальщица Ольга Харлан установила рекорд Украины, завоевав шестую олимпийскую медаль в карьере и став олимпийской чемпионкой в командном турнире.
  • Атлеты Украины продолжают радовать своими успехами, демонстрируя высокий уровень подготовки и уверенность в своих силах, занимая достойные места в медальном зачете Олимпиады.
  • Украинские легкоатлеты и стрелки уже показали на Олимпийских играх-2024 в Париже выдающиеся результаты, выиграв золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах.

Что известно о выступлениях украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже 5 августа

10:30. Пулевая стрельба, мужчины. Мелкокалиберный пистолет, 25 г. Финал. Павел Коростылев.

11:00. Прыжки в воду, женщины. Вышка, 10 м. Предыдущий этап. София Лискун.

11:50. Легкая атлетика, женщина. Бег на 400м с барьерами. Отрадные забеги. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

12 часов. Легкая атлетика, мужчины. Бег на 400 м. Отрадные забеги. Александр Погорелко.

12:45. Спортивная гимнастика, мужчины. Параллельные брусья. Финал. Илья Ковтун, Олег Верняев.

16:00. Борьба женщины (68 кг). 1/8 финала. Татьяна Сова – Ниша Ниша (Индия).

16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. 1/4 финала. Виктория Усс.

Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Всего в копилке Украины 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. В медальном зачете Украина занимает 17-е место.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея - Украина - 42:45.

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

В девятый день Олимпийских игр украинские легкоатлеты завоевали три медали. Ярослава Магучих стала золотым призером, а Ирина Геращенко бронзовой в прыжках в высоту. Михаил Кохан также занял третье место, но в метании молота.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей
Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский боксер Хижняк победил Лопеса и вырвался в финал Олимпиады-2024
Хижняк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих завоевала для Украины второе золото на Олимпиаде-2024
Ярослава Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?