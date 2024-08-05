5 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже должны выступить 9 украинских спортсменов в шести видах спорта.

Что известно о выступлениях украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже 5 августа

10:30. Пулевая стрельба, мужчины. Мелкокалиберный пистолет, 25 г. Финал. Павел Коростылев.

11:00. Прыжки в воду, женщины. Вышка, 10 м. Предыдущий этап. София Лискун.

11:50. Легкая атлетика, женщина. Бег на 400м с барьерами. Отрадные забеги. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

12 часов. Легкая атлетика, мужчины. Бег на 400 м. Отрадные забеги. Александр Погорелко.

12:45. Спортивная гимнастика, мужчины. Параллельные брусья. Финал. Илья Ковтун, Олег Верняев.

16:00. Борьба женщины (68 кг). 1/8 финала. Татьяна Сова – Ниша Ниша (Индия).

16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. 1/4 финала. Виктория Усс.

Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Всего в копилке Украины 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. В медальном зачете Украина занимает 17-е место.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея - Украина - 42:45.

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

В девятый день Олимпийских игр украинские легкоатлеты завоевали три медали. Ярослава Магучих стала золотым призером, а Ирина Геращенко бронзовой в прыжках в высоту. Михаил Кохан также занял третье место, но в метании молота.