5 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже должны выступить 9 украинских спортсменов в шести видах спорта.
Главные тезисы
- 9 украинских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже 5 августа в шести видах спорта, включая стрельбу, прыжки в воду, легкую атлетику, спортивную гимнастику, борьбу и гребной слалом.
- Украина уже завоевала 6 медалей на Олимпиаде в Париже: 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые, благодаря выдающимся выступлениям спортсменов в различных видах спорта.
- Украинская фехтовальщица Ольга Харлан установила рекорд Украины, завоевав шестую олимпийскую медаль в карьере и став олимпийской чемпионкой в командном турнире.
- Атлеты Украины продолжают радовать своими успехами, демонстрируя высокий уровень подготовки и уверенность в своих силах, занимая достойные места в медальном зачете Олимпиады.
- Украинские легкоатлеты и стрелки уже показали на Олимпийских играх-2024 в Париже выдающиеся результаты, выиграв золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах.
Что известно о выступлениях украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже 5 августа
10:30. Пулевая стрельба, мужчины. Мелкокалиберный пистолет, 25 г. Финал. Павел Коростылев.
11:00. Прыжки в воду, женщины. Вышка, 10 м. Предыдущий этап. София Лискун.
11:50. Легкая атлетика, женщина. Бег на 400м с барьерами. Отрадные забеги. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.
12 часов. Легкая атлетика, мужчины. Бег на 400 м. Отрадные забеги. Александр Погорелко.
12:45. Спортивная гимнастика, мужчины. Параллельные брусья. Финал. Илья Ковтун, Олег Верняев.
16:00. Борьба женщины (68 кг). 1/8 финала. Татьяна Сова – Ниша Ниша (Индия).
16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. 1/4 финала. Виктория Усс.
Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Всего в копилке Украины 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. В медальном зачете Украина занимает 17-е место.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.
Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея - Украина - 42:45.
Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.
В девятый день Олимпийских игр украинские легкоатлеты завоевали три медали. Ярослава Магучих стала золотым призером, а Ирина Геращенко бронзовой в прыжках в высоту. Михаил Кохан также занял третье место, но в метании молота.
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