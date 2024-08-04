Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей
Категория
Спорт
Дата публикации

Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей

Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.

Главные тезисы

  • Ольга Харлан установила абсолютный рекорд Украины по количеству олимпийских медалей в фехтовании.
  • Фехтовальщица побила рекорд длиннейшего интервала между двумя золотыми медалями женских турниров в фехтовании.
  • Украинская женская сборная по фехтованию стала олимпийскими чемпионками на Олимпиаде-2024, победив сборную Республики Корея в финале.
  • Харлан достигла победы в командном турнире саблисток, принеся Украине первые золотые медали и шестую олимпийскую медаль лично для себя.
  • Счет поединка между сборными Республики Корея и Украины составил 42:45 в пользу украинок, завоевавших золото на Играх-2024.

Харлан побила рекорд по самому длинному интервалу между золотыми медалями Олимпийских игр по фехтованию

Как отмечается, в фехтовании до сих пор никто не имел 16-летней паузы между двумя золотыми медалями женских турниров.

Рекорд в 12 лет до этого принадлежал советским фехтовальщицам на рапире Александре Забелиной и Галине Гороховой — совместно они торжествовали в команде 1960 и 1972 годов.

16 лет проходило и между двумя золотыми медалями итальянской рапиристки Валентины Веццали. Однако шестикратная чемпионка Игр в промежутке между 1996 и 2012 годом добавила еще четыре "золота" личных (2000, 2004, 2008) и командных (2000) соревнований.

Фехтование на Олимпиаде: самые длинные промежутки между золотыми наградами среди женщин:

  • 16 лет: Ольга Харлан (2008 год — команда, 2024 год — команда, сабля)

  • 12 лет: Александра Забелина, Галина Горохова (1960 год — команда, 1972 год — команда, рапира)

  • 8 лет: Елена Белова (1968 год — личное первенство, 1976 год — команда, рапира)

  • 8 лет: Джованна Триллини (1992 год — личное первенство, 2000 год — команда, рапира)

  • 8 лет: Диана Бьянкеди (1992 год — командное первенство, 2000 год — команда, рапира)

Украинская женская сборная по фехтованию получила золотые медали Олимпиады-2024

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея — Украина — 42:45.

Сверхопытная саблистка начала мощно, сравнив счет тремя точными уколами подряд. Однако кореянка Джон ответила двумя набранными очками. Но Харлан уже не остановил. Она принесла Украине первые золотые награды на Играх-2024 и шестую олимпийскую медаль для себя персонально.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2024
Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024
Национальный олимпийский комитет Украины
Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Команда саблисток Украины завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024
Саблистки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?