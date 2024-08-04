Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.

Харлан побила рекорд по самому длинному интервалу между золотыми медалями Олимпийских игр по фехтованию

Как отмечается, в фехтовании до сих пор никто не имел 16-летней паузы между двумя золотыми медалями женских турниров.

Рекорд в 12 лет до этого принадлежал советским фехтовальщицам на рапире Александре Забелиной и Галине Гороховой — совместно они торжествовали в команде 1960 и 1972 годов.

16 лет проходило и между двумя золотыми медалями итальянской рапиристки Валентины Веццали. Однако шестикратная чемпионка Игр в промежутке между 1996 и 2012 годом добавила еще четыре "золота" личных (2000, 2004, 2008) и командных (2000) соревнований.

Фехтование на Олимпиаде: самые длинные промежутки между золотыми наградами среди женщин:

16 лет: Ольга Харлан (2008 год — команда, 2024 год — команда, сабля)

12 лет: Александра Забелина, Галина Горохова (1960 год — команда, 1972 год — команда, рапира)

8 лет: Елена Белова (1968 год — личное первенство, 1976 год — команда, рапира)

8 лет: Джованна Триллини (1992 год — личное первенство, 2000 год — команда, рапира)

8 лет: Диана Бьянкеди (1992 год — командное первенство, 2000 год — команда, рапира)

Украинская женская сборная по фехтованию получила золотые медали Олимпиады-2024

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея — Украина — 42:45.