Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.
Главные тезисы
- Ольга Харлан установила абсолютный рекорд Украины по количеству олимпийских медалей в фехтовании.
- Фехтовальщица побила рекорд длиннейшего интервала между двумя золотыми медалями женских турниров в фехтовании.
- Украинская женская сборная по фехтованию стала олимпийскими чемпионками на Олимпиаде-2024, победив сборную Республики Корея в финале.
- Харлан достигла победы в командном турнире саблисток, принеся Украине первые золотые медали и шестую олимпийскую медаль лично для себя.
- Счет поединка между сборными Республики Корея и Украины составил 42:45 в пользу украинок, завоевавших золото на Играх-2024.
Харлан побила рекорд по самому длинному интервалу между золотыми медалями Олимпийских игр по фехтованию
Как отмечается, в фехтовании до сих пор никто не имел 16-летней паузы между двумя золотыми медалями женских турниров.
Рекорд в 12 лет до этого принадлежал советским фехтовальщицам на рапире Александре Забелиной и Галине Гороховой — совместно они торжествовали в команде 1960 и 1972 годов.
16 лет проходило и между двумя золотыми медалями итальянской рапиристки Валентины Веццали. Однако шестикратная чемпионка Игр в промежутке между 1996 и 2012 годом добавила еще четыре "золота" личных (2000, 2004, 2008) и командных (2000) соревнований.
Фехтование на Олимпиаде: самые длинные промежутки между золотыми наградами среди женщин:
16 лет: Ольга Харлан (2008 год — команда, 2024 год — команда, сабля)
12 лет: Александра Забелина, Галина Горохова (1960 год — команда, 1972 год — команда, рапира)
8 лет: Елена Белова (1968 год — личное первенство, 1976 год — команда, рапира)
8 лет: Джованна Триллини (1992 год — личное первенство, 2000 год — команда, рапира)
8 лет: Диана Бьянкеди (1992 год — командное первенство, 2000 год — команда, рапира)
Украинская женская сборная по фехтованию получила золотые медали Олимпиады-2024
Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года и стали олимпийскими чемпионками. Общий счет поединка: Республика Корея — Украина — 42:45.
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