Олімпіада-2024. Ольга Харлан встановила рекорд України за кількістю здобутих медалей
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Олімпіада-2024. Ольга Харлан встановила рекорд України за кількістю здобутих медалей

Олімпіада-2024. Ольга Харлан встановила рекорд України за кількістю здобутих медалей
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.

Головні тези:

  • Ольга Харлан встановила абсолютний рекорд України за кількістю здобутих олімпійських медалей.
  • У фехтуванні Харлан побила рекорд за найдовшим інтервалом між двома золотими медалями Олімпійських ігор серед жінок.
  • Українська жіноча збірна з фехтування стала олімпійськими чемпіонками після перемоги у фіналі командного турніру Олімпіади-2024 над Республікою Корея.
  • Українські шаблістки здобули золоті медалі, обігнавши суперниць у загальному рахунку 45:42.
  • Ольга Харлан вирвала перемогу для України та стала володаркою шостої олімпійської медалі у своїй кар'єрі.

Харлан побила рекорд за найдовшим інтервалом між золотими медалями Олімпійських ігор з фехтування

Як зазначається, у фехтуванні досі ніхто не мав 16-річної паузи між двома золотими медалями жіночих турнірів.

Рекорд у 12 років дотепер належав радянським фехтувальницям на рапірі Алєксандрі Забеліній та Галіні Гороховій — спільно вони тріумфували в команді 1960 та 1972 років.

16 років минало і між двома золотими медалями італійської рапіристки Валентини Веццалі. Проте шестиразова чемпіонка Ігор у проміжку між 1996 та 2012 роком додала ще чотири "золота" особистих (2000, 2004, 2008) та командних (2000) змагань.

Фехтування на Олімпіаді: найдовші проміжки між золотими нагородами серед жінок:

  • 16 років: Ольга Харлан (2008 рік — команда, 2024 рік — команда, шабля)

  • 12 років: Алєксандра Забеліна, Галіна Горохова (1960 рік — команда, 1972 рік — команда, рапіра)

  • 8 років: Єлєна Бєлова (1968 рік — особиста першість, 1976 рік — команда, рапіра)

  • 8 років: Джованна Трілліні (1992 рік — особиста першість, 2000 рік — команда, рапіра)

  • 8 років: Діана Б'янкеді (1992 рік — командна першість, 2000 рік — команда, рапіра)

Українська жіноча збірна з фехтування отримала золоті медалі Олімпіади-2024

Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року та стали олімпійськими чемпіонками. Загальний рахунок поєдинку: Республіка Корея — Україна — 42:45.

Наддосвідчена шаблістка розпочала потужно, зрівнявши рахунок трьома точними уколами поспіль. Проте, кореянка Джон відповіла двома набраними очками. Та Харлан уже було не зупинити. Вона принесла Україні перші золоті нагороди на Іграх-2024 та шосту олімпійську медаль для себе персонально.

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