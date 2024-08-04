Олімпіада-2024. Ольга Харлан встановила рекорд України за кількістю здобутих медалей

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.

Харлан побила рекорд за найдовшим інтервалом між золотими медалями Олімпійських ігор з фехтування

Як зазначається, у фехтуванні досі ніхто не мав 16-річної паузи між двома золотими медалями жіночих турнірів.

Рекорд у 12 років дотепер належав радянським фехтувальницям на рапірі Алєксандрі Забеліній та Галіні Гороховій — спільно вони тріумфували в команді 1960 та 1972 років.

16 років минало і між двома золотими медалями італійської рапіристки Валентини Веццалі. Проте шестиразова чемпіонка Ігор у проміжку між 1996 та 2012 роком додала ще чотири "золота" особистих (2000, 2004, 2008) та командних (2000) змагань.

Фехтування на Олімпіаді: найдовші проміжки між золотими нагородами серед жінок:

16 років: Ольга Харлан (2008 рік — команда, 2024 рік — команда, шабля)

12 років: Алєксандра Забеліна, Галіна Горохова (1960 рік — команда, 1972 рік — команда, рапіра)

8 років: Єлєна Бєлова (1968 рік — особиста першість, 1976 рік — команда, рапіра)

8 років: Джованна Трілліні (1992 рік — особиста першість, 2000 рік — команда, рапіра)

8 років: Діана Б'янкеді (1992 рік — командна першість, 2000 рік — команда, рапіра)

Українська жіноча збірна з фехтування отримала золоті медалі Олімпіади-2024

Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року та стали олімпійськими чемпіонками. Загальний рахунок поєдинку: Республіка Корея — Україна — 42:45.