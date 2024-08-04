Олімпіада-2024. Ольга Харлан встановила рекорд України за кількістю здобутих медалей

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.
Головні тези:
- Ольга Харлан встановила абсолютний рекорд України за кількістю здобутих олімпійських медалей.
- У фехтуванні Харлан побила рекорд за найдовшим інтервалом між двома золотими медалями Олімпійських ігор серед жінок.
- Українська жіноча збірна з фехтування стала олімпійськими чемпіонками після перемоги у фіналі командного турніру Олімпіади-2024 над Республікою Корея.
- Українські шаблістки здобули золоті медалі, обігнавши суперниць у загальному рахунку 45:42.
- Ольга Харлан вирвала перемогу для України та стала володаркою шостої олімпійської медалі у своїй кар'єрі.
Харлан побила рекорд за найдовшим інтервалом між золотими медалями Олімпійських ігор з фехтування
Як зазначається, у фехтуванні досі ніхто не мав 16-річної паузи між двома золотими медалями жіночих турнірів.
Рекорд у 12 років дотепер належав радянським фехтувальницям на рапірі Алєксандрі Забеліній та Галіні Гороховій — спільно вони тріумфували в команді 1960 та 1972 років.
16 років минало і між двома золотими медалями італійської рапіристки Валентини Веццалі. Проте шестиразова чемпіонка Ігор у проміжку між 1996 та 2012 роком додала ще чотири "золота" особистих (2000, 2004, 2008) та командних (2000) змагань.
Фехтування на Олімпіаді: найдовші проміжки між золотими нагородами серед жінок:
16 років: Ольга Харлан (2008 рік — команда, 2024 рік — команда, шабля)
12 років: Алєксандра Забеліна, Галіна Горохова (1960 рік — команда, 1972 рік — команда, рапіра)
8 років: Єлєна Бєлова (1968 рік — особиста першість, 1976 рік — команда, рапіра)
8 років: Джованна Трілліні (1992 рік — особиста першість, 2000 рік — команда, рапіра)
8 років: Діана Б'янкеді (1992 рік — командна першість, 2000 рік — команда, рапіра)
Українська жіноча збірна з фехтування отримала золоті медалі Олімпіади-2024
Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року та стали олімпійськими чемпіонками. Загальний рахунок поєдинку: Республіка Корея — Україна — 42:45.
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