Український стрілець Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді-2024

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

Як Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді-2024

Як зазначається, Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

У відборі він показав третій результат. У положеннях на коліні та стоячи українець вибивав 199 з 200 очок.

У фіналі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш посів друге місце.

"Золото" отримав китаєць Ліу Юкун, а "бронзу" Свапніл Кусале з Індії.

Загалом український спортсмен здобув 461.3 балів, спортсмен з Китаю набрав 463.6, а стрілець з Індії — 451.4.

Це друга олімпійська медаль Сергія Куліша. У Ріо в 2016 році він став віцечемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

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