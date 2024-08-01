Український стрілець Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді-2024

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.
Головні тези:
- Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді-2024 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки.
- Це друга олімпійська медаль українського спортсмена.
- Українська фехтувальниця Ольга Харлан також виборола бронзу на цих іграх.
- Куліш показав вражаючі результати у відборі та у фіналі з трьох положень на дистанції 50 метрів.
Як Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді-2024
Як зазначається, Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі.
У відборі він показав третій результат. У положеннях на коліні та стоячи українець вибивав 199 з 200 очок.
У фіналі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш посів друге місце.
"Золото" отримав китаєць Ліу Юкун, а "бронзу" Свапніл Кусале з Індії.
Загалом український спортсмен здобув 461.3 балів, спортсмен з Китаю набрав 463.6, а стрілець з Індії — 451.4.
Це друга олімпійська медаль Сергія Куліша. У Ріо в 2016 році він став віцечемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.
Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024
29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024.
Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально — п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-