Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

Как Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024

Как отмечается, Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе.

В отборе он показал третий результат. В положениях на колене и стоя украинец выбивал 199 из 200 очков.

В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров Сергей Кулиш занял второе место.

"Золото" получил китаец Лиу Юкун, а "бронзу" Свапнил Кусале из Индии.

В целом украинский спортсмен получил 461.3 балла, спортсмен из Китая набрал 463.6, а стрелок из Индии — 451.4.

Это вторая олимпийская медаль Сергея Кулиша. В Рио в 2016 году он стал вицечемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

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