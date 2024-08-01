Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024
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Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет Украины
Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024
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Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

Главные тезисы

  • Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024 в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, показав высокие результаты в квалификации и финале.
  • Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которая завоевала медаль на Олимпийских играх-2024, выиграв бронзу в фехтовании.
  • Всего за выступления на Олимпийских играх Ольга Харлан завоевала пять медалей, включая золотую в командной сабле.
  • Кулиш и Харлан стали яркими представителями украинского спорта на Олимпиаде-2024, показав высокий уровень подготовки и профессионализма.

Как Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024

Как отмечается, Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе.

В отборе он показал третий результат. В положениях на колене и стоя украинец выбивал 199 из 200 очков.

В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров Сергей Кулиш занял второе место.

"Золото" получил китаец Лиу Юкун, а "бронзу" Свапнил Кусале из Индии.

В целом украинский спортсмен получил 461.3 балла, спортсмен из Китая набрал 463.6, а стрелок из Индии — 451.4.

Это вторая олимпийская медаль Сергея Кулиша. В Рио в 2016 году он стал вицечемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024

29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024.

Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально — пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзу" в индивидуальной сабле (2012, 2016).

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