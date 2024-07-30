Сборная Украины выбыла из футбольного турнира Олимпиады в Париже
Категория
Спорт
Дата публикации

Сборная Украины выбыла из футбольного турнира Олимпиады в Париже

Сборная Украины
Читати українською
Источник:  online.ua

Сборной Украины не удалось вырвать победу у соперников из Аргентины в рамках третьего тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира в Париже.

Главные тезисы

  • Сборная Украины проиграла команде из Аргентины на Олимпиаде в Париже, упустив шанс на выход в плей-офф.
  • Украинская сборная делала все возможное, однако голкипер Аргентины не пропустил ни один из мячей.
  • На Олимпиаде в Париже Украина представлена только 139 спортсменами, что является самым маленьким составом украинской делегации в истории.

Украина проиграла Аргентине

Матч прошел в Лионе на поле стадиона "Парк Олимпик Лион" 30 июля.

Украинцам для выхода в плей-офф нужна была исключительно победа над Аргентиной, однако эксперты и раньше предупреждали, чтобы разгромить последнюю на футбольном поле будет крайне тяжело.

Также важную роль играл результат параллельного матча между Марокко и Ираком, поскольку ничья в том поединке могла бы позволить "сине-желтым" выйти в плей-офф даже в случае мировой с аргентинцами, однако еще в первом тайме марокканцы де-факто решили свое вопрос об участии в 1/4 финала, забив три мяча.

Несмотря на это, сборная Украины делала все возможное, чтобы одержать победу.

Однако вратарь соперников Рульи надежно играл на последнем рубеже обороны и спас команду, в частности после дальнего выстрела от Рубчинского.

А в начале второго тайма Аргентина забила. Тьяго Альмада подхватил мяч и по центру поля дошел до полукруга штрафной украинцев, откуда и сильно пробил в угол — Кирилл Фесюн оказался бессилен. Переломить ход поединка команде Ротаня не удалось. Затем аргентинцы забили второй раз.

Итоговая таблица группы В на Олимпийских Играх-2024

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Как уже упоминалось ранее, Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.

В этом году у нашей страны самое маленькое представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой из-за болезни.

По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.

Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

А 30 июля украинская теннисистка Марта Костюк (19) одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари (8) в 1/8 финала Олимпийских игр-2024.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада 2024. Украинская дзюдоистка Белодид уступила японке
Олимпиада 2024. Украинская дзюдоистка Белодид уступила японке
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. Украинка Харлан с разгромным счетом победила экс-россиянку
Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада 2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 30 июля
Национальный олимпийский комитет Украины
Олимпиада 2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 30 июля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?