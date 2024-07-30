Сборная Украины выбыла из футбольного турнира Олимпиады в Париже

Сборной Украины не удалось вырвать победу у соперников из Аргентины в рамках третьего тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира в Париже.
Главные тезисы
- Сборная Украины проиграла команде из Аргентины на Олимпиаде в Париже, упустив шанс на выход в плей-офф.
- Украинская сборная делала все возможное, однако голкипер Аргентины не пропустил ни один из мячей.
- На Олимпиаде в Париже Украина представлена только 139 спортсменами, что является самым маленьким составом украинской делегации в истории.
Украина проиграла Аргентине
Матч прошел в Лионе на поле стадиона "Парк Олимпик Лион" 30 июля.
Украинцам для выхода в плей-офф нужна была исключительно победа над Аргентиной, однако эксперты и раньше предупреждали, чтобы разгромить последнюю на футбольном поле будет крайне тяжело.
Также важную роль играл результат параллельного матча между Марокко и Ираком, поскольку ничья в том поединке могла бы позволить "сине-желтым" выйти в плей-офф даже в случае мировой с аргентинцами, однако еще в первом тайме марокканцы де-факто решили свое вопрос об участии в 1/4 финала, забив три мяча.
Несмотря на это, сборная Украины делала все возможное, чтобы одержать победу.
Однако вратарь соперников Рульи надежно играл на последнем рубеже обороны и спас команду, в частности после дальнего выстрела от Рубчинского.
Украина на Олимпиаде-2024 в Париже
Как уже упоминалось ранее, Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.
В этом году у нашей страны самое маленькое представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой из-за болезни.
По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.
Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.
А 30 июля украинская теннисистка Марта Костюк (19) одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари (8) в 1/8 финала Олимпийских игр-2024.
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