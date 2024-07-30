Сборная Украины выбыла из футбольного турнира Олимпиады в Париже

Сборной Украины не удалось вырвать победу у соперников из Аргентины в рамках третьего тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира в Париже.

Украина проиграла Аргентине

Матч прошел в Лионе на поле стадиона "Парк Олимпик Лион" 30 июля.

Украинцам для выхода в плей-офф нужна была исключительно победа над Аргентиной, однако эксперты и раньше предупреждали, чтобы разгромить последнюю на футбольном поле будет крайне тяжело.

Также важную роль играл результат параллельного матча между Марокко и Ираком, поскольку ничья в том поединке могла бы позволить "сине-желтым" выйти в плей-офф даже в случае мировой с аргентинцами, однако еще в первом тайме марокканцы де-факто решили свое вопрос об участии в 1/4 финала, забив три мяча.

Несмотря на это, сборная Украины делала все возможное, чтобы одержать победу.

Однако вратарь соперников Рульи надежно играл на последнем рубеже обороны и спас команду, в частности после дальнего выстрела от Рубчинского.

А в начале второго тайма Аргентина забила. Тьяго Альмада подхватил мяч и по центру поля дошел до полукруга штрафной украинцев, откуда и сильно пробил в угол — Кирилл Фесюн оказался бессилен. Переломить ход поединка команде Ротаня не удалось. Затем аргентинцы забили второй раз. Поделиться

Итоговая таблица группы В на Олимпийских Играх-2024

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Как уже упоминалось ранее, Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.

В этом году у нашей страны самое маленькое представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой из-за болезни.

По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.

Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

А 30 июля украинская теннисистка Марта Костюк (19) одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари (8) в 1/8 финала Олимпийских игр-2024.