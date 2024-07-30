Збірна України вибула з футбольного турніру Олімпіади у Парижі

Збірній України не вдалося вирвати перемогу в суперників з Аргентини в межах третього туру групового етапу Олімпійського футбольного турніру в Парижі.
Головні тези:
- Збірна України програла команді з Аргентини на Олімпіаді у Парижі, втративши шанс на вихід у плей-оф.
- Українська збірна робила все можливе, однак голкіпер Аргентини не пропустив жоден з м'ячів.
- На Олімпіаді в Парижі Україна представлена лише 139 спортсменами, що є найменшим складом української делегації у історії.
Україна програла Аргентині
Матч відбувся у Ліоні на полі стадіону "Парк Олімпік Ліон" 30 липня.
Українцям для виходу в плей-оф була потрібна виключно перемога над Аргентиною, однак експерти й раніше попереджали, щоб розгромити останню на футбольному полі буде вкрай важко.
Також важливу роль відігравав результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, оскільки нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.
Попри це, збірна України робила все можливе, щоб вибороти перемогу.
Однак воротар суперників Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу від Рубчинського.
Україна на Олімпіаді-2024 в Парижі
Як уже згадувалося раніше, Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня.
Цьогоріч в нашої країни найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу.
За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.
Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.
30 липня українська тенісистка Марта Костюк (19) здобула перемогу над представницею Греції Марією Саккарі (8) в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.
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