Збірна України вибула з футбольного турніру Олімпіади у Парижі
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Збірна України вибула з футбольного турніру Олімпіади у Парижі

Футбольна Збірна України
Джерело:  online.ua

Збірній України не вдалося вирвати перемогу в суперників з Аргентини в межах третього туру групового етапу Олімпійського футбольного турніру в Парижі.

Головні тези:

  • Збірна України програла команді з Аргентини на Олімпіаді у Парижі, втративши шанс на вихід у плей-оф.
  • Українська збірна робила все можливе, однак голкіпер Аргентини не пропустив жоден з м'ячів.
  • На Олімпіаді в Парижі Україна представлена лише 139 спортсменами, що є найменшим складом української делегації у історії.

Україна програла Аргентині

Матч відбувся у Ліоні на полі стадіону "Парк Олімпік Ліон" 30 липня.

Українцям для виходу в плей-оф була потрібна виключно перемога над Аргентиною, однак експерти й раніше попереджали, щоб розгромити останню на футбольному полі буде вкрай важко.

Також важливу роль відігравав результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, оскільки нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.

Попри це, збірна України робила все можливе, щоб вибороти перемогу.

Однак воротар суперників Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу від Рубчинського.

А на початку другого тайму Аргентина забила. Тьяго Альмада підхопив м'яч та по центру поля дійшов до півкола штрафного майданчика українців, звідки та сильно пробив у кут — Кирило Фесюн виявився безсилим. Переламати хід поєдинку команді Ротаня не вдалося. У компенсований до другого тайму час аргентинці забили вдруге.

Підсумкова таблиця групи В на Олімпійських Іграх-2024

Україна на Олімпіаді-2024 в Парижі

Як уже згадувалося раніше, Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Цьогоріч в нашої країни найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу.

За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

30 липня українська тенісистка Марта Костюк (19) здобула перемогу над представницею Греції Марією Саккарі (8) в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

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