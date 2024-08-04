Украинский боксер Хижняк победил Лопеса и вырвался в финал Олимпиады-2024
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Украинский боксер Хижняк победил Лопеса и вырвался в финал Олимпиады-2024

Хижняк
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Источник:  online.ua

4 августа украинский боксер Александр Хижняк смог победить кубинца Арлена Лопеса раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.

Главные тезисы

  • Украинец продемонстрировал активное и эффективное сражение на ринге, завоевав серебряную медаль для Украины.
  • Хижняк - известный украинский боксер-любитель, у которого есть многочисленные награды и титулы в боксе, в частности титул Чемпиона мира.
  • Тренером Хижняка является его отец, который помог сыну добиться больших успехов в боксе.

Что известно о новом триумфе Хижняка

Уже во время первого раунда украинский боксер продемонстрировал активность на ринге, нанеся намного больше ударов, чем его соперник.

4 Судьи отдали 3-минутку кубинцу.

Стоит отметить, что второй раунд был похож на первый — 3:2 по оценкам судей.

Лопес побоялся рисковать, поэтому оставался в обороне и во время третьего раунда.

Украинцу также удалось забрать последнюю 3-минутку, позволившую ему выиграть бой — 5:0 на записках судей.

Таким образом боксер уверенно вышел в финал и завоевал для Украины серебряную медаль в Париже-2024.

За золото Хижняк будет бороться с казахстанским боксером Нубреком Оралбаем. На ринге они встретятся уже 7 августа в 23:51 по киевскому времени.

Что важно знать об Александре Хижняке

Александр Хижняк — известный украинский боксер-любитель.

В 2017 году он стал не только чемпионом Европы, но и Чемпионом мира.

Кроме того, украинец — вице-чемпион летних Олимпийских игр 2020, бронзовый призер Европейских игр (2015), призер чемпионата Европы среди молодежи, чемпион Украины (2016).

Хижняк также успел стать заслуженным мастером спорта Украины, а также выступить в полупрофессиональной лиге WSB за команду "Украинские атаманы".

На Европейских играх 2023 года стал чемпионом и квалифицировался на Олимпийские игры 2024 года.

Его тренером является Александр Хижняк старший.

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