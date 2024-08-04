Український боксер Хижняк здолав Лопеса та вирвався у фінал Олімпіади-2024

4 серпня український боксер Олександр Хижняк зміг перемогти кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.

Що відомо про новий тріумф Хижняка

Уже під час першого раунду український боксер продемонстрував активність на ринзі, завдавши набагато більше ударів, аніж його суперник.

4 Судді віддали 3-хвилинку кубинцю.

Варто зазначити, що другий раунд був доволі схожим на перший — 3:2 за оцінками суддів.

Лопес побоявся ризикувати, тому “залишався в обороні” і під час третього раунду.

Українцю також вдалося забрати останню 3-хвилинку, яка дала йому можливість виграти бій — 5:0 на записках суддів.

Таким чином боксер упевнено вийшов у фінал та виборов для України срібну медаль у Парижі-2024.

За омріяне золото Хижняк буде боротися з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм. На ринзі вони зустрінуться уже 7 серпня, о 23:51 за київським часом.

Що важливо знати про Олександра Хижняка

Олександр Хижняк — відомий український боксер-любитель.

У 2017 році він став не лише чемпіоном Європи, а й Чемпіоном світу.

Окрім того, українець — віцечемпіон літніх Олімпійських ігор 2020, бронзовий призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України (2016).

Як відомо, Хижняк також встиг стати заслуженим майстром спорту України, а також виступити у напівпрофесійній лізі WSB за команду “Українські отамани”.

На Європейських іграх 2023 став чемпіоном і кваліфікувався на Олімпійські ігри 2024.

Його тренером є Олександр Хижняк старший.