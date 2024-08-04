Український боксер Хижняк здолав Лопеса та вирвався у фінал Олімпіади-2024

4 серпня український боксер Олександр Хижняк зміг перемогти кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.
Головні тези:
- Українець продемонстрував активний та ефективний бій на ринзі, завоювавши срібну медаль для України.
- Хижняк - відомий український боксер-любитель, який має численні нагороди та титули в боксі, зокрема титул Чемпіона світу.
- Тренером Хижняка є його батько, який допоміг синові досягти великих успіхів у боксі.
Що відомо про новий тріумф Хижняка
Уже під час першого раунду український боксер продемонстрував активність на ринзі, завдавши набагато більше ударів, аніж його суперник.
4 Судді віддали 3-хвилинку кубинцю.
Варто зазначити, що другий раунд був доволі схожим на перший — 3:2 за оцінками суддів.
Лопес побоявся ризикувати, тому “залишався в обороні” і під час третього раунду.
Українцю також вдалося забрати останню 3-хвилинку, яка дала йому можливість виграти бій — 5:0 на записках суддів.
Таким чином боксер упевнено вийшов у фінал та виборов для України срібну медаль у Парижі-2024.
За омріяне золото Хижняк буде боротися з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм. На ринзі вони зустрінуться уже 7 серпня, о 23:51 за київським часом.
Що важливо знати про Олександра Хижняка
Олександр Хижняк — відомий український боксер-любитель.
У 2017 році він став не лише чемпіоном Європи, а й Чемпіоном світу.
Окрім того, українець — віцечемпіон літніх Олімпійських ігор 2020, бронзовий призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України (2016).
Як відомо, Хижняк також встиг стати заслуженим майстром спорту України, а також виступити у напівпрофесійній лізі WSB за команду “Українські отамани”.
На Європейських іграх 2023 став чемпіоном і кваліфікувався на Олімпійські ігри 2024.
Його тренером є Олександр Хижняк старший.
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