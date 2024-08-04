Український боксер Хижняк здолав Лопеса та вирвався у фінал Олімпіади-2024
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Український боксер Хижняк здолав Лопеса та вирвався у фінал Олімпіади-2024

Хижняк
Джерело:  online.ua

4 серпня український боксер Олександр Хижняк зміг перемогти кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.

Головні тези:

  • Українець продемонстрував активний та ефективний бій на ринзі, завоювавши срібну медаль для України.
  • Хижняк - відомий український боксер-любитель, який має численні нагороди та титули в боксі, зокрема титул Чемпіона світу.
  • Тренером Хижняка є його батько, який допоміг синові досягти великих успіхів у боксі.

Що відомо про новий тріумф Хижняка

Уже під час першого раунду український боксер продемонстрував активність на ринзі, завдавши набагато більше ударів, аніж його суперник.

4 Судді віддали 3-хвилинку кубинцю.

Варто зазначити, що другий раунд був доволі схожим на перший — 3:2 за оцінками суддів.

Лопес побоявся ризикувати, тому “залишався в обороні” і під час третього раунду.

Українцю також вдалося забрати останню 3-хвилинку, яка дала йому можливість виграти бій — 5:0 на записках суддів.

Таким чином боксер упевнено вийшов у фінал та виборов для України срібну медаль у Парижі-2024.

За омріяне золото Хижняк буде боротися з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм. На ринзі вони зустрінуться уже 7 серпня, о 23:51 за київським часом.

Що важливо знати про Олександра Хижняка

Олександр Хижняк — відомий український боксер-любитель.

У 2017 році він став не лише чемпіоном Європи, а й Чемпіоном світу.

Окрім того, українець — віцечемпіон літніх Олімпійських ігор 2020, бронзовий призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України (2016).

Як відомо, Хижняк також встиг стати заслуженим майстром спорту України, а також виступити у напівпрофесійній лізі WSB за команду “Українські отамани”.

На Європейських іграх 2023 став чемпіоном і кваліфікувався на Олімпійські ігри 2024.

Його тренером є Олександр Хижняк старший.

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