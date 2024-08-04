Магучих завоевала для Украины второе золото на Олимпиаде-2024

4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала еще одну золотую медаль для своей страны на Олимпийских играх в Париже.
Главные тезисы
- Это уже вторая золотая медаль для Украины после победы украинских фехтовальщиц.
- Кроме того, Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту с результатом 2,10 метров на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Париже.
- Выступление Ярославы Магучих стало историческим для украинского спорта, расширяя достижения в области легкой атлетики на международном уровне.
Магучих принесла еще одну победу для Украины
Атлетке удалось это сделать, взяв высоту в 2 метра.
За желаемое "золото" украинка соревновалась с австралийкой Николой Олислагерс и смогла успешно победить соперницу.
Что важно понимать, это уже вторая золотая медаль для Украины.
3 августа украинские фехтовальщицы во главе с Ольгой Харлан завоевали золото для украинской команды.
Кроме того, 4 августа бронзовую медаль добыла в борьбе Ирина Геращенко. Это его первая олимпийская награда. Ей удалось взять высоту в 1.95м.
В этот день украинский боксер Александр Хижняк на ринге разгромил кубинца Арлена Лопеса. Он выиграл поединок раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.
Таким образом, Хижняк принес Украине серебро и получил шанс побороться за золото в финале.
Что важно знать о Ярославе Магучих
Ярославе Магучих 22 года. Родилась будущая олимпийская чемпионка в Днепре.
Стоит отметить, что на предыдущих Олимпийских играх в Токио она смогла добыть в борьбе бронзовую медаль, а к соревнованиям подошла как действующая чемпионка мира и обладательница мирового рекорда.
В июле этого года на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Париже украинская легкоатлетка побила мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2,10 метра.
Что важно понимать, за последние несколько десятилетий никто из женщин не прыгал выше.
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