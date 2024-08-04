Магучіх завоювала для України друге золото на Олімпіаді-2024

4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола ще одну золоту медаль для своєї країни на Олімпійських іграх в Парижі.

Магучіх принесла ще одну перемогу для України

Атлетці вдалося це зробити, взявши висоту у 2 метри.

За омріяне “золото” українка змагалася з австралійкою Ніколою Оліслагерс й змогла успішно здолати суперницю.

Що важливо розуміти, це вже друга золота медаль для України.

3 серпня українські фехтувальниці на чолі з Ольгою Харлан вибороли золото для української команди.

Окрім того, 4 серпня бронзову медаль виборола Ірина Геращенко. Це її перша олімпійська нагорода. Їй вдалося взяти висоту у 1.95 м.

Цього ж дня український боксер Олександр Хижняк на ринзі розгромив кубинця Арлена Лопеса. Він виграв поєдинок роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.

Таким чином Хижняк приніс Україні срібло й отримав шанс поборотися за золото у фіналі.

Що важливо знати про Ярославу Магучіх

Ярославі Магучіх 22 роки. Народилася майбутня олімпійська чемпіонка у Дніпрі.

Варто зазначити, що на попередніх Олімпійських іграх в Токіо вона змогла вибороти бронзову медаль, а до змагань підійшла як чинна чемпіонка світу та володарка світового рекорду.

Фото: facebook.com/Mahuchikh

В липні цього року на змаганнях Діамантової ліги у Парижі українська легкоатлетка становила світовий рекорд із стрибків у висоту — 2,10 метрів.

Що важливо розуміти, протягом останніх кількох десятиліть ніхто із жінок не стрибав вище.