Протягом 5 серпня на Олімпійських іграх-2024 у Парижі мають виступити 9 українських спортсменів у шести видах спорту.

Що відомо про виступи українських спорстменів на Олімпіаді у Парижі 5 серпня

10:30. Кульова стрільба, чоловіки. Дрібнокаліберний пістолет, 25 м. Фінал. Павло Коростильов.

11:00. Стрибки у воду, жінки. Вишка, 10 м. Попередній етап. Софія Лискун.

11:50. Легка атлетика, жінки. Біг на 400 м з бар'єрами. Втішні забіги. Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук.

12:00. Легка атлетика, чоловіки. Біг на 400 м. Втішні забіги. Олександр Погорілко.

12:45. Спортивна гімнастика, чоловіки. Паралельні бруси. Фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

16:00. Боротьба, жінки (68 кг). 1/8 фіналу. Тетяна Сова — Ніша Ніша (Індія).

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. 1/4 фіналу. Вікторія Ус.

Що відомо про успіхи українських спорстменів на Олімпіаді у Парижі

Усього в скарбничці України 6 медалей: 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 17 місце.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.

Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року та стали олімпійськими чемпіонками. Загальний рахунок поєдинку: Республіка Корея — Україна — 42:45.

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

У дев'ятий день Олімпійських ігор українські легкоатлети завоювали три медалі. Ярослава Магучіх стала золотою призеркою, а Ірина Геращенко бронзовою в стрибках у висоту. Михайло Кохан також посів третє місце, але в метанні молота.