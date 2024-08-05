Хто з українських спортсменів виступить на Олімпіаді у Парижі 5 серпня — розклад
Категорія
Спорт
Дата публікації

Хто з українських спортсменів виступить на Олімпіаді у Парижі 5 серпня — розклад

Ірина Геращенко
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Протягом 5 серпня на Олімпійських іграх-2024 у Парижі мають виступити 9 українських спортсменів у шести видах спорту. 

Головні тези:

  • Українські спортсмени виступлять на Олімпіаді у Парижі 5 серпня у шести видах спорту, зокрема кульовій стрільбі, стрибках у воду, легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, боротьбі та веслувальному слаломі.
  • Українська фехтувальниця Ольга Харлан встановила рекорд України, перемігши у фіналі командного турніру.
  • Україна здобула вже 6 медалей на Олімпіаді 2024: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.
  • Українські легкоатлети також вразили своїми результатами, завоювавши три медалі, включаючи золото та бронзу.
  • Спортсмени України продовжують тішити своїми досягненнями на Олімпіаді в Парижі, демонструючи високий рівень підготовки та впевненість у власних силах.

Що відомо про виступи українських спорстменів на Олімпіаді у Парижі 5 серпня

10:30. Кульова стрільба, чоловіки. Дрібнокаліберний пістолет, 25 м. Фінал. Павло Коростильов.

11:00. Стрибки у воду, жінки. Вишка, 10 м. Попередній етап. Софія Лискун.

11:50. Легка атлетика, жінки. Біг на 400 м з бар'єрами. Втішні забіги. Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук.

12:00. Легка атлетика, чоловіки. Біг на 400 м. Втішні забіги. Олександр Погорілко.

12:45. Спортивна гімнастика, чоловіки. Паралельні бруси. Фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

16:00. Боротьба, жінки (68 кг). 1/8 фіналу. Тетяна Сова — Ніша Ніша (Індія).

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. 1/4 фіналу. Вікторія Ус.

Що відомо про успіхи українських спорстменів на Олімпіаді у Парижі

Усього в скарбничці України 6 медалей: 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 17 місце.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.

Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року та стали олімпійськими чемпіонками. Загальний рахунок поєдинку: Республіка Корея — Україна — 42:45.

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

У дев'ятий день Олімпійських ігор українські легкоатлети завоювали три медалі. Ярослава Магучіх стала золотою призеркою, а Ірина Геращенко бронзовою в стрибках у висоту. Михайло Кохан також посів третє місце, але в метанні молота.

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