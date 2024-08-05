Гімнаст Ілля Ковтун виборов срібну медаль у змаганнях на паралельних брусах на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Що відомо про олімпійський здобуток Ковтуна у медальному заліку України

Зазначається, що 20-річний гімнаст за результатами свого виступу отримав 15,500 балів.

Його випередив лише спортсмен з Китаю Цзоу Цзиньюаню, результат якого склав 16.200 балів.

Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном. Японський гімнаст виграв золото Парижу-2024 у командній першості та особистому багатоборстві.

Ще один український гімнаст Олег Верняєв виступив із результатом 13,300 бали.

Що відомо про попередні успіхи українських гімнастів

Для Ковтуна це другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. Також Олег є багаторазовим призером чемпіонатів світу, зокрема він здобував золото на паралельних брусах в китайському Наньніні-2014.