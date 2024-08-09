Українські гребчихи Людмила Лузан і Анастасія Рибачок вибороли срібні медалі у змаганні каное-двійок на дистанції 500 м на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Що відомо про успіхи українських веслувальниц Лузан і Рибачок на Олімпіаді у Парижі

Зазначається, що Лузан і Рибачок під час фінального запливу протистояло 7 пар спортсменів з інших країн.

Зокрема, зі старту лідерство тримав китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я.

Подолавши половину дистанції, українські спорстменки посідали лише 6 місце.

Однак за 2 сотні метрів перед фінішем Лузан і Рибачок додали у темпі і на останніх метрах випередили спортсменок з Канади.

Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.

Китай Україна Канада

Для Лузан і Рибачок "срібло" Парижа стало другим поспіль. На Олімпіаді в Токіо вони теж фінішували другими в запливі на 500 м. Натомість золоті нагороді тоді взяли ті ж Сюй та Сунь з Китаю.

Що відомо про шлях Лузан та Рибачок до фіналу

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пробились до фіналу змагань в каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Парижі.

Зазначається, що українки фінішували третіми, пропустивши вперед канадських та угорських суперниць.

Час української пари склав 1:55,62 хвилини

Раніше обидві українки здобули путівку у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.

Обидві представниці України фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах. Рибачок подолала дистанцію 200 метрів за 47.11 секунди, а Лузан — за 47.42.