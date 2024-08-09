Українські гребчихи Людмила Лузан і Анастасія Рибачок вибороли срібні медалі у змаганні каное-двійок на дистанції 500 м на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Головні тези:
- Українські веслувальниці Лузан і Рибачок завоювали срібні медалі на Олімпіаді-2024 у Парижі, перемігши спортсменок з Канади на останніх метрах дистанції.
- Срібло у Парижі стало для Лузан та Рибачок другим поспіль, після попереднього фінішу на другому місці у змаганні на 500 метрів на Олімпіаді в Токіо.
- Українки Лузан і Рибачок показали високий рівень в каное-двійці на дистанції 500 метрів, де вже на півдистанції зуміли здобути перевагу над конкурентами з Канади.
- До фіналу Олімпіади в Парижі Лузан і Рибачок пройшли через півфінал змагань, де показали відмінні результати, фінішувавши третіми в захоплюючому протистоянні.
- Гребчихи з України Лузан і Рибачок продемонстрували професіоналізм та витривалість у змаганнях на Олімпіаді у Парижі, вразивши динамікою своїх змагань з китайськими та канадськими спортсменками.
Що відомо про успіхи українських веслувальниц Лузан і Рибачок на Олімпіаді у Парижі
Зазначається, що Лузан і Рибачок під час фінального запливу протистояло 7 пар спортсменів з інших країн.
Зокрема, зі старту лідерство тримав китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я.
Подолавши половину дистанції, українські спорстменки посідали лише 6 місце.
Однак за 2 сотні метрів перед фінішем Лузан і Рибачок додали у темпі і на останніх метрах випередили спортсменок з Канади.
Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.
Китай
Україна
Канада
Для Лузан і Рибачок "срібло" Парижа стало другим поспіль. На Олімпіаді в Токіо вони теж фінішували другими в запливі на 500 м. Натомість золоті нагороді тоді взяли ті ж Сюй та Сунь з Китаю.
Що відомо про шлях Лузан та Рибачок до фіналу
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пробились до фіналу змагань в каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Парижі.
Зазначається, що українки фінішували третіми, пропустивши вперед канадських та угорських суперниць.
Час української пари склав 1:55,62 хвилини
Раніше обидві українки здобули путівку у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.
Обидві представниці України фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах. Рибачок подолала дистанцію 200 метрів за 47.11 секунди, а Лузан — за 47.42.
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