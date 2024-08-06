Олімпіада-2024. Прем'єр Румунії влаштував скандал та згадав про Росію

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не буде брати участь у церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі.

Прем'єр Румунії оголосив бойкот

За словами глави уряду, він ухвалив таке рішення на тлі гучного скандалу з румунською гімнасткою, яку позбавили бронзової медалі після перегляду результатів.

На його переконання, з румунськими спортсменками на Олімпіаді "вчинили абсолютно безчесно" та відібрали медаль, "завойовану чесною важкою працею".

Окрім того, він навіть згадав про росіян та їхні спортивні “крадіжки”.

Я дуже добре пам'ятаю, як при комунізмі росіяни крали у нас на Олімпіаді, а ми намагалися сперечатися з ними без особливих шансів на перемогу. Сьогодні я не хочу ні з ким сперечатися, я просто вирішив протестувати своїм жестом проти кричущої несправедливості відносно деяких румунів, які довели свою цінність! Марчел Чолаку Прем'єр-міністр Румунії

Варто також зазначити, що нещодавно віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що вирішив пропустити церемонію закриття Олімпіади через "огидні символи девіантного занепаду", свідком яких він став під час церемонії відкриття.

Що відомо про скандал навколо Ани Бербосу і Сабріни Манека-Войні

Прем'єр-міністр Румунії згадує про фінал змагань із гімнастики в дисципліні вільні вправи, який відбувся напередодні, 5 серпня.

Під час них румунські гімнастки Ана Бербосу і Сабріна Манека-Войня посіли третє й четверте місця відповідно.

Однак одразу після цього американка Джордан Чайлз неочікувано для всіх вирішила оскаржити свою оцінку, на що судді погодилися.