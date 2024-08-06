Олимпиада-2024. Премьер Румынии устроил скандал и вспомнил о России

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
Главные тезисы
- Премьер Румынии бойкотирует церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже из-за скандала с лишением румынских гимнасток медалей.
- Марчел Чолаку выразил протест против "несправедливости".
- Скандал разгорелся во время финала соревнований по гимнастике, когда американка оспорила результаты, что привело к перераспределению медалей.
Премьер Румынии объявил бойкот
По словам главы правительства, он принял такое решение на фоне громкого скандала с румынской гимнасткой, которую лишили бронзовой медали после пересмотра результатов.
По его убеждению, с румынскими спортсменками на Олимпиаде "совершили совершенно бесчестно" и отобрали медаль, "завоеванную честным тяжелым трудом".
Кроме того, он даже вспомнил о россиянах и их спортивном “воровстве”.
Стоит также отметить, что недавно вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба сообщил, что решил пропустить церемонию закрытия Олимпиады из-за "отвратительных символов девиантного упадка", свидетелем которых он стал во время церемонии открытия.
Что известно о скандале вокруг Аны Бербоса и Сабрины Манека-Войни
Премьер-министр Румынии вспоминает о финале соревнований по гимнастике в дисциплине свободных упражнений, который состоялся накануне, 5 августа.
Во время них румынские гимнастки Ана Бербоса и Сабрина Манека-Войня заняли третье и четвертое места соответственно.
Однако сразу после этого американка Джордан Чайлз неожиданно для всех решила оспорить свою оценку, на что судьи согласились.
После ее пересмотра Бербосу присудили четвертое место, а Манека-Войни — пятое.
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