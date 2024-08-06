Олимпиада-2024. Премьер Румынии устроил скандал и вспомнил о России

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Премьер Румынии объявил бойкот

По словам главы правительства, он принял такое решение на фоне громкого скандала с румынской гимнасткой, которую лишили бронзовой медали после пересмотра результатов.

По его убеждению, с румынскими спортсменками на Олимпиаде "совершили совершенно бесчестно" и отобрали медаль, "завоеванную честным тяжелым трудом".

Кроме того, он даже вспомнил о россиянах и их спортивном “воровстве”.

Я очень хорошо помню, как при коммунизме россияне воровали у нас на Олимпиаде, а мы пытались спорить с ними без особых шансов на победу. Сегодня я не хочу ни с кем спорить, я просто решил протестовать своим жестом против вопиющей несправедливости в отношении некоторых румын, доказавших свою ценность! Марчел Челаку Премьер-министр Румынии

Стоит также отметить, что недавно вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба сообщил, что решил пропустить церемонию закрытия Олимпиады из-за "отвратительных символов девиантного упадка", свидетелем которых он стал во время церемонии открытия.

Что известно о скандале вокруг Аны Бербоса и Сабрины Манека-Войни

Премьер-министр Румынии вспоминает о финале соревнований по гимнастике в дисциплине свободных упражнений, который состоялся накануне, 5 августа.

Во время них румынские гимнастки Ана Бербоса и Сабрина Манека-Войня заняли третье и четвертое места соответственно.

Однако сразу после этого американка Джордан Чайлз неожиданно для всех решила оспорить свою оценку, на что судьи согласились.