Олимпиада-2024. Премьер Румынии устроил скандал и вспомнил о России
Категория
Спорт
Дата публикации

Олимпиада-2024. Премьер Румынии устроил скандал и вспомнил о России

Марчел Чолаку
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Главные тезисы

  • Премьер Румынии бойкотирует церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже из-за скандала с лишением румынских гимнасток медалей.
  • Марчел Чолаку выразил протест против "несправедливости".
  • Скандал разгорелся во время финала соревнований по гимнастике, когда американка оспорила результаты, что привело к перераспределению медалей.

Премьер Румынии объявил бойкот

По словам главы правительства, он принял такое решение на фоне громкого скандала с румынской гимнасткой, которую лишили бронзовой медали после пересмотра результатов.

По его убеждению, с румынскими спортсменками на Олимпиаде "совершили совершенно бесчестно" и отобрали медаль, "завоеванную честным тяжелым трудом".

Кроме того, он даже вспомнил о россиянах и их спортивном “воровстве”.

Я очень хорошо помню, как при коммунизме россияне воровали у нас на Олимпиаде, а мы пытались спорить с ними без особых шансов на победу. Сегодня я не хочу ни с кем спорить, я просто решил протестовать своим жестом против вопиющей несправедливости в отношении некоторых румын, доказавших свою ценность!

Марчел Челаку

Марчел Челаку

Премьер-министр Румынии

Стоит также отметить, что недавно вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба сообщил, что решил пропустить церемонию закрытия Олимпиады из-за "отвратительных символов девиантного упадка", свидетелем которых он стал во время церемонии открытия.

Что известно о скандале вокруг Аны Бербоса и Сабрины Манека-Войни

Премьер-министр Румынии вспоминает о финале соревнований по гимнастике в дисциплине свободных упражнений, который состоялся накануне, 5 августа.

Во время них румынские гимнастки Ана Бербоса и Сабрина Манека-Войня заняли третье и четвертое места соответственно.

Однако сразу после этого американка Джордан Чайлз неожиданно для всех решила оспорить свою оценку, на что судьи согласились.

После ее пересмотра Бербосу присудили четвертое место, а Манека-Войни — пятое.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал
Шпажистки
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей
Олимпиада-2024. Ольга Харлан установила рекорд Украины по количеству полученных медалей
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих завоевала для Украины второе золото на Олимпиаде-2024
Ярослава Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?