Олімпіада-2024. Українські борці Беленюк та Насібов вибороли бронзову та срібну медалі

У Парижі триває олімпійський турнір зі спортивної боротьби XXXIII літніх Ігор-2024. Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов отримали дві медалі.
Головні тези:
- Українські борці Жан Беленюк та Парвіз Насібов вибороли бронзову та срібну медалі на Олімпіаді-2024 у Парижі.
- Беленюк здобув бронзу в вазі до 87 кг, після чого завершив 24-річну кар'єру медаллю на третіх Олімпійських іграх у кар'єрі.
- Ці медалі стали частиною історичного успіху України на Олімпіаді-2024, піднявши збірну України у загальному медальному заліку.
- Україна вразила світ своїми спортивними досягненнями, продовжуючи традицію успіхів на олімпійських аренах.
Друга нагорода в олімпійській кар'єрі Насібова
Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" Олімпійських ігор-2024 — поступився у фіналі вагової категорії до 87 кг.
Напередодні фіналу Насібов пройшов процедуру на оці, яке ушкодив у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим, і виходив змагатися із захисною пов'язкою.
Перші два бали Насібов заробив на старті другої хвилини поєдинку, провівши результативну атаку. До перерви Парвіз збільшив перевагу — 3:0 після трьох хвилин.
Другий період з прийому розпочав Есмаїлі, скоротивши відставання — 2:3. Додавши третій бал, іранець здобув технічну перевагу і перехопив лідерство у поєдинку.
Насібов здобув друге олімпійське "срібло" в кар'єрі: у фіналі Токіо-2020 українець поступався іншому іранцеві, Мохаммеду Резі Гераеї.
Перша нагорода України на Олімпійських іграх-2024 зі спортивної боротьби. Медалі з цього виду спорту "синьо-жовті" здобували на всіх восьми Олімпіадах в історії.
Дев'ята медаль усіх ґатунків (третє "срібло") для збірної України в усіх видах спорту Олімпійських ігор-2024.
Беленюк приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпіаді-2024
Український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича — 3:1.
У півфіналі, щоправда, Беленюк поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані. Чинний віцечемпіон світу закінчив поєдинок проти Жана з рахунком 3:3, проте пройшов до фіналу завдяки перевазі останнього технічного бала.
"Бронзовий" поєдинок Жана Беленюка став останнім для борця. Він завершив 24-річну кар'єру медаллю Ігор-2024, символічно знявши борцівки після протистояння.
Таким чином, Жан Беленюк здобув медаль на третіх Олімпійських іграх у кар'єрі. Його "бронза" стала четвертою для України на Іграх-2024. Завдяки цій нагороді Україна підніметься у загальному медальному заліку Парижа-2024, випередивши збірні Швеції та Угорщини.
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