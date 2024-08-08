Олімпіада-2024. Українські борці Беленюк та Насібов вибороли бронзову та срібну медалі

У Парижі триває олімпійський турнір зі спортивної боротьби XXXIII літніх Ігор-2024. Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов отримали дві медалі.

Друга нагорода в олімпійській кар'єрі Насібова

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" Олімпійських ігор-2024 — поступився у фіналі вагової категорії до 87 кг.

Після трьох поспіль перемог на старті турнірної сітки Насібову випало поборотися за першу сходинку п'єдесталу із Саїдом Есмаілі, іранським чемпіоном Азії-2024. Поширити

Парвіз Насібов

Напередодні фіналу Насібов пройшов процедуру на оці, яке ушкодив у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим, і виходив змагатися із захисною пов'язкою.

Перші два бали Насібов заробив на старті другої хвилини поєдинку, провівши результативну атаку. До перерви Парвіз збільшив перевагу — 3:0 після трьох хвилин.

Другий період з прийому розпочав Есмаїлі, скоротивши відставання — 2:3. Додавши третій бал, іранець здобув технічну перевагу і перехопив лідерство у поєдинку.

Заробивши іще три бали після відхиленого челенджу української сторони, Есмаїлі мінімально переборов Насібова — 6:5 на користь іранця. Поширити

Насібов здобув друге олімпійське "срібло" в кар'єрі: у фіналі Токіо-2020 українець поступався іншому іранцеві, Мохаммеду Резі Гераеї.

Перша нагорода України на Олімпійських іграх-2024 зі спортивної боротьби. Медалі з цього виду спорту "синьо-жовті" здобували на всіх восьми Олімпіадах в історії.

Дев'ята медаль усіх ґатунків (третє "срібло") для збірної України в усіх видах спорту Олімпійських ігор-2024.

Беленюк приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича — 3:1.

Золотий медаліст Токіо-2020 розпочав Олімпіаду-2024 з упевненої перемоги над китайцем Цяня Хайтао — 7:1. Далі на стадії 1/4 фіналу українець подолав представника Казахстану Нурсултана Турсинова. Українець поступався 0:3, проте зробив камбек та виграв зрештою з рахунком 7:3. Поширити

У півфіналі, щоправда, Беленюк поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані. Чинний віцечемпіон світу закінчив поєдинок проти Жана з рахунком 3:3, проте пройшов до фіналу завдяки перевазі останнього технічного бала.

"Бронзовий" поєдинок Жана Беленюка став останнім для борця. Він завершив 24-річну кар'єру медаллю Ігор-2024, символічно знявши борцівки після протистояння.

Таким чином, Жан Беленюк здобув медаль на третіх Олімпійських іграх у кар'єрі. Його "бронза" стала четвертою для України на Іграх-2024. Завдяки цій нагороді Україна підніметься у загальному медальному заліку Парижа-2024, випередивши збірні Швеції та Угорщини.