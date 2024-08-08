Олимпиада-2024. Украинские борцы Беленюк и Насибов завоевали бронзовую и серебряную медали

В Париже проходит олимпийский турнир по спортивной борьбе XXXIII летних Игр-2024. Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов получили две медали.

Вторая награда в олимпийской карьере Насибова

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов принес Украине третье серебро Олимпийских игр-2024 — уступил в финале весовой категории до 87 кг.

После трех подряд побед на старте турнирной сетки Насибову выпало побороться за первое место пьедестала с Саидом Эсмаили, иранским чемпионом Азии-2024. Поделиться

Парвиз Насибов

В преддверии финала Насибов прошел процедуру на глазу, которое повредило в полуфинальном поединке с лидером мирового рейтинга, азербайджанцем Хасратом Джафаровым, и выходил соревноваться с защитной повязкой.

Первые два балла Насибов заработал на старте второй минуты поединка, проведя результативную атаку. К перерыву Парвиз увеличил преимущество — 3:0 после трех минут.

Второй период с приема начал Эсмаили, сократив отставание — 2:3. Добавив третий балл, иранец завоевал техническое преимущество и перехватил лидерство в поединке.

Заработав еще три балла после отклоненного челленджа украинской стороны, Эсмаили минимально преодолел Насибова — 6:5 в пользу иранца. Поделиться

Насибов завоевал второе олимпийское "серебро" в карьере: в финале Токио-2020 украинец уступал другому иранцу, Мохаммеду Рези Гераее.

Первая награда Украины на Олимпийских играх-2024 по спортивной борьбе. Медали по этому виду спорта "сине-желтые" добывали на всех восьми Олимпиадах в истории.

Девятая медаль всех сортов (третье серебро) для сборной Украины во всех видах спорта Олимпийских игр-2024.

Беленюк принес Украине четвертую бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен Жан Беленюк получил "бронзу" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. В поединке за третье место украинец одолел представителя Польши Аркадиуша Кулинича — 3:1.

Золотой медалист Токио-2020 начал Олимпиаду-2024 с уверенной победы над китайцем Цяня Хайтао — 7:1. Далее на стадии 1/4 финала украинец одолел представителя Казахстана Нурсултана Турсинова. Украинец уступал 0:3, однако сделал камбек и выиграл наконец со счетом 7:3. Поделиться

В полуфинале, правда, Беленюк уступил иранцу Алирезе Мохмадипиани. Действующий вицечемпион мира закончил поединок против Жана со счетом 3:3, однако прошел в финал благодаря преимуществу последнего технического балла.

"Бронзовый" поединок Жана Беленюка стал последним для борца. Он завершил 24-летнюю карьеру медалью Игр-2024, символически сняв борцовку после противостояния.

Таким образом Жан Беленюк получил медаль на третьих Олимпийских играх в карьере. Его бронза стала четвертой для Украины на Играх-2024. Благодаря этой награде Украина поднимется в общем медальном зачете Парижа-2024, опередив сборные Швеции и Венгрии.