Гребчихи Лузан и Рыбачок получили серебро на Олимпиаде в Париже
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Гребчихи Лузан и Рыбачок получили серебро на Олимпиаде в Париже

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные медали в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпиаде-2024 в Париже.

Главные тезисы

  • Украинские гребчихи Лузан и Рыбачок завоевали серебряные медали в каноэ-двоек на Олимпиаде-2024 в Париже, обыграв спортсменок из Канады.
  • Это вторая подряд серебряная медаль для Лузан и Рыбачок после Олимпиады в Токио.
  • Украинские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки и выносливости, опередив конкурентов и показав отличные результаты в соревнованиях.
  • В финале они показали отличные результаты, финишировав третьими и поборовшись за победу.
  • Лузан и Рыбачок проявили профессионализм и динамику в соревнованиях, показав превосходство над китайскими и канадскими спортсменками.

Что известно об успехах украинских гребчих Лузан и Рыбачок на Олимпиаде в Париже

Отмечается, что Лузан и Рыбачок во время финального заплыва противостояли 7 пар спортсменов из других стран.

В частности, со старта лидерство держал китайский экипаж в составе Сюй Шисяо и Сунь Мэнья.

Преодолев половину дистанции, украинские спортсменки занимали только 6 место.

Однако в 2 сотнях метров перед финишем Лузан и Рыбачок прибавили в темпе и на последних метрах опередили спортсменок из Канады.

В конце концов серебряные медали отдали представительницам Украины.

  1. Китай

  2. Украина

  3. Канада

Для Лузан и Рыбачок "серебро" Парижа стало вторым подряд. На Олимпиаде в Токио они тоже финишировали вторыми в заплыве на 500 м. А золотые награды тогда взяли те же Сюй и Сунь из Китая.

Что известно о пути Лузан и Рыбачок в финал

Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок пробились в финал соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.

Отмечается, что украинки финишировали третьими, пропустив вперед канадских и венгерских соперниц.

Время украинской пары составило 1:55,62 минуты

Ранее обе украинки получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.

Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан — в 47.42.

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