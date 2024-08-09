Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные медали в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпиаде-2024 в Париже.

Что известно об успехах украинских гребчих Лузан и Рыбачок на Олимпиаде в Париже

Отмечается, что Лузан и Рыбачок во время финального заплыва противостояли 7 пар спортсменов из других стран.

В частности, со старта лидерство держал китайский экипаж в составе Сюй Шисяо и Сунь Мэнья.

Преодолев половину дистанции, украинские спортсменки занимали только 6 место.

Однако в 2 сотнях метров перед финишем Лузан и Рыбачок прибавили в темпе и на последних метрах опередили спортсменок из Канады.

В конце концов серебряные медали отдали представительницам Украины.

Китай Украина Канада

Для Лузан и Рыбачок "серебро" Парижа стало вторым подряд. На Олимпиаде в Токио они тоже финишировали вторыми в заплыве на 500 м. А золотые награды тогда взяли те же Сюй и Сунь из Китая.

Что известно о пути Лузан и Рыбачок в финал

Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок пробились в финал соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.

Отмечается, что украинки финишировали третьими, пропустив вперед канадских и венгерских соперниц.

Время украинской пары составило 1:55,62 минуты

Ранее обе украинки получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.

Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан — в 47.42.