Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные медали в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпиаде-2024 в Париже.
Главные тезисы
- Украинские гребчихи Лузан и Рыбачок завоевали серебряные медали в каноэ-двоек на Олимпиаде-2024 в Париже, обыграв спортсменок из Канады.
- Это вторая подряд серебряная медаль для Лузан и Рыбачок после Олимпиады в Токио.
- Украинские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки и выносливости, опередив конкурентов и показав отличные результаты в соревнованиях.
- В финале они показали отличные результаты, финишировав третьими и поборовшись за победу.
- Лузан и Рыбачок проявили профессионализм и динамику в соревнованиях, показав превосходство над китайскими и канадскими спортсменками.
Что известно об успехах украинских гребчих Лузан и Рыбачок на Олимпиаде в Париже
Отмечается, что Лузан и Рыбачок во время финального заплыва противостояли 7 пар спортсменов из других стран.
В частности, со старта лидерство держал китайский экипаж в составе Сюй Шисяо и Сунь Мэнья.
Преодолев половину дистанции, украинские спортсменки занимали только 6 место.
Однако в 2 сотнях метров перед финишем Лузан и Рыбачок прибавили в темпе и на последних метрах опередили спортсменок из Канады.
В конце концов серебряные медали отдали представительницам Украины.
Китай
Украина
Канада
Для Лузан и Рыбачок "серебро" Парижа стало вторым подряд. На Олимпиаде в Токио они тоже финишировали вторыми в заплыве на 500 м. А золотые награды тогда взяли те же Сюй и Сунь из Китая.
Что известно о пути Лузан и Рыбачок в финал
Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок пробились в финал соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.
Отмечается, что украинки финишировали третьими, пропустив вперед канадских и венгерских соперниц.
Время украинской пары составило 1:55,62 минуты
Ранее обе украинки получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.
Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан — в 47.42.
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