Украинские весловальщицы Лузан и Рыбачок вышли в финал Олимпиады в Париже
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинские весловальщицы Лузан и Рыбачок вышли в финал Олимпиады в Париже

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок
Читати українською
Источник:  Champion

Украинские весловальщицы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок пробились в финал соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.

Главные тезисы

  • Украинские весловальщицы Лузан и Рыбачок пробились в финал олимпийских соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в Париже, являясь серебряными призерками Олимпиады-2020 в этой дисциплине.
  • На Олимпиаде-2020 в Токио Людмила Лузан завоевала бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
  • Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов также достигли успеха, получив медали в греко-римской борьбе на Олимпийской игре в Париже.
  • Ольга Харлан, украинская фехтовальщица, выиграла шестую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Париже, установив новый рекорд Украины.
  • Украинские спортсмены продолжают уверенно выступать на Олимпиаде в Париже, радуя своих болельщиков и достигая высоких результатов.

Что известно о результатах выступления Лузан и Рыбачок на Олимпийских играх-2024 в Париже

Отмечается, что украинки финишировали третьими, пропустив вперед канадских и венгерских соперниц.

Время украинской пары составило 1:55,62 минуты. Финал соревнований состоится сегодня, в 13:40 по Киеву.

Отметим, что Лузан и Рыбачок являются серебряными призерками Олимпиады-2020 (состоявшейся в 2021 году) в этой дисциплине. Также на Играх-2020 в Токио Людмила завоевала бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Полуфинал с участием украинских спортсменок состоится в пятницу, 9 августа.

Ранее обе украинки получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.

Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан — в 47.42.

Что известно о других успешных выступлениях украинских спортсменов в Париже

В Париже проходит олимпийский турнир по спортивной борьбе XXXIII летних Игр-2024. Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов получили две медали.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. Премьер Румынии устроил скандал и вспомнил о России
Марчел Чолаку
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024
Национальный олимпийский комитет Украины
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. Украинские борцы Беленюк и Насибов завоевали бронзовую и серебряную медали
Беленюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?