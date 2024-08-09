Украинские весловальщицы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок пробились в финал соревнований в каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.

Что известно о результатах выступления Лузан и Рыбачок на Олимпийских играх-2024 в Париже

Отмечается, что украинки финишировали третьими, пропустив вперед канадских и венгерских соперниц.

Время украинской пары составило 1:55,62 минуты. Финал соревнований состоится сегодня, в 13:40 по Киеву.

Отметим, что Лузан и Рыбачок являются серебряными призерками Олимпиады-2020 (состоявшейся в 2021 году) в этой дисциплине. Также на Играх-2020 в Токио Людмила завоевала бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Полуфинал с участием украинских спортсменок состоится в пятницу, 9 августа.

Ранее обе украинки получили путевку в полуфинал Олимпийских игр-2024 в каноэ-одиночке.

Обе представительницы Украины финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах. Рыбачок преодолела дистанцию 200 метров в 47.11 секунды, а Лузан — в 47.42.

Что известно о других успешных выступлениях украинских спортсменов в Париже

В Париже проходит олимпийский турнир по спортивной борьбе XXXIII летних Игр-2024. Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов получили две медали.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.