Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пробились до фіналу змагань в каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Парижі.

Що відомо про результати виступу Лузан та Рибачок на Олімпійських іграх-2024 у Парижі

Зазначається, що українки фінішували третіми, пропустивши вперед канадських та угорських суперниць.

Час української пари склав 1:55,62 хвилини. Фінал змагань відбудеться сьогодні, о 13:40 за київським часом.

Зазначимо, що Лузан та Рибачок є чинними срібними призерками Олімпіади-2020 (відбулася у 2021 році) у цій дисципліні. Також на Іграх-2020 у Токіо Людмила здобула бронзу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Півфінал за участі українських спортсменок відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Раніше обидві українки здобули путівку у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.

Обидві представниці України фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах. Рибачок подолала дистанцію 200 метрів за 47.11 секунди, а Лузан — за 47.42.

Що відомо про інші успішні виступи українських спортсменів у Парижі

У Парижі триває олімпійський турнір зі спортивної боротьби XXXIII літніх Ігор-2024. Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов отримали дві медалі.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.