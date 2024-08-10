Украинский спортсмен по прыжкам в воду Алексей Середа по результатам выступлений пробился в финал соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.
Главные тезисы
- Украинский прыгун в воду Алексей Середа попал в финал Олимпиады-2024 в Париже, заняв 11 место в полуфинале с 405.05 баллами.
- Лидерство в полуфинале прыжков в воду удерживает китаец Ю Цао, за которым следуют спортсмены из КНР и Японии.
- Украинская гребля Анастасия Рыбачок не прошла в финал каноэ на 200 м, но имеет шансы на высокое место в утешительном финале.
- Другие украинские спортсмены, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, стали серебряными призерами Олимпиады в парных соревнованиях на 500 метров.
- Олимпийские игры в Париже радуют украинских фанатов яркими выступлениями спортсменов в разных дисциплинах.
Что известно о результатах выступлений Алексея Середы
Отмечается, что 18-летний атлет вошел в список из 12 лучших прыгунов в воду в индивидуальных соревнованиях.
По результатам выступления Среда набрал 405.05 баллов.
Пройти в финал соревнований на Олимпиаде в Париже ему удалось с шестой попытки, за которую он получил 86.40 очков, впервые с начала соревнований пересек рубеж в 80 баллов.
Лидерство в полуфинале соревнований по прыжкам в воду удерживал спортсмен из Китая Ю Цао.
Его результат составил 504:00 пункта.
Второе место также постовал спортсмен из КНР Ян Хао, набрав 490.55 баллов.
В тройку финалистов также вошел японский прыгун в воду Рикуто Тамаи, набравший 477.00 очков.
Таким образом, рейтинг выступлений в полуфинале выглядит так:
Ю Цао (Китай) – 504.0 балла
Ян Хао (Китай) – 490.55
Рикуто Тамаи (Япония) – 477.00
...11. Алексей Середа (Украина) – 405.05
Что известно о результатах выступлений других украинских спортсменов
Украинская гребля Анастасия Рыбачок не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в соревнованиях в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Отмечается, что украинка финишировала восьмой со временем 47:76 секунды.
Теперь Рыбачок должен выступить в утешительном финале Б за 9-16 места, где сразится с Людмилой Лузан, которая также не смогла пройти в медальный финал.
Следует отметить, что накануне Лузан и Рыбачок стали серебряными призерами Олимпиады в парных соревнованиях в каноэ на дистанции 500 метров.
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