Украинский спортсмен по прыжкам в воду Алексей Середа по результатам выступлений пробился в финал соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

Что известно о результатах выступлений Алексея Середы

Отмечается, что 18-летний атлет вошел в список из 12 лучших прыгунов в воду в индивидуальных соревнованиях.

По результатам выступления Среда набрал 405.05 баллов.

Пройти в финал соревнований на Олимпиаде в Париже ему удалось с шестой попытки, за которую он получил 86.40 очков, впервые с начала соревнований пересек рубеж в 80 баллов.

Лидерство в полуфинале соревнований по прыжкам в воду удерживал спортсмен из Китая Ю Цао.

Его результат составил 504:00 пункта.

Второе место также постовал спортсмен из КНР Ян Хао, набрав 490.55 баллов.

В тройку финалистов также вошел японский прыгун в воду Рикуто Тамаи, набравший 477.00 очков.

Таким образом, рейтинг выступлений в полуфинале выглядит так:

Ю Цао (Китай) – 504.0 балла Ян Хао (Китай) – 490.55 Рикуто Тамаи (Япония) – 477.00

...11. Алексей Середа (Украина) – 405.05

Что известно о результатах выступлений других украинских спортсменов

Украинская гребля Анастасия Рыбачок не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в соревнованиях в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Отмечается, что украинка финишировала восьмой со временем 47:76 секунды.

Теперь Рыбачок должен выступить в утешительном финале Б за 9-16 места, где сразится с Людмилой Лузан, которая также не смогла пройти в медальный финал.