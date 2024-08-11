Українська борчиня Ірина Коляденко здобула "срібло" на Олімпіаді-2024

Ірина Коляденко принесла Україні п'яте "срібло" Олімпійських ігор-2024. Вона стала другою у вільній боротьбі вагової категорії до 62 кг.
Головні тези:
- Ірина Коляденко стала срібною призеркою Олімпіади-2024 у вільній боротьбі до 62 кг, принесяши Україні п'яте "срібло" на цих іграх.
- Попри вражаючий виступ, Ірина Коляденко поступилася у фінальній сутичці японці Сакурі Мотокі, яка здобула перемогу з рахунком 12:1.
- Нагорода Коляденко це третя медаль для збірної України у спортивній боротьбі на Олімпіаді-2024, після "срібла" Парвіза Насібова та "бронзи" Жана Беленюка.
- Це найкращий результат України в жіночій вільній боротьбі на Олімпійських іграх з 2004 року, коли "золото" виграла Ірина Мерлені.
Як пройшов бій Ірини Коляденко
Коляденко відкрила рахунок наприкінці другої хвилини сутички — Мотокі поступилася балом за пасивність. Трьома атаками до кінця періоду японка перехопила лідерство та вийшла вперед 6:1.
У перерві українська сторона успішно оскаржила останні два бали Мотокі у періоді — на заключні три хвилини борчині виходили за рахунку 4:1 на користь Сакури.
Протягом другого періоду Мотокі збільшила свою перевагу і довела рахунок до 12:1 — Коляденко достроково програла сутичку і завершила Олімпіаду зі "сріблом".
Нагадаємо, "срібло" Коляденко — найкращий результат України в жіночій вільній боротьбі на Олімпійських іграх з 2004 року, коли у категорії 48 кг "золото" вигравала Ірина Мерлені.
Що означає “срібло” Ірини Коляденко
Нагорода Коляденко це третя медаль Олімпіади-2024 для збірної України у спортивній боротьбі — після "срібла" Парвіза Насібова та "бронзи" Жана Беленюка у греко-римських категоріях.
Також це 12-та нагорода збірної України в Парижі у всіх видах спорту, вже п'ята — срібного ґатунку.
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