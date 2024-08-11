Українська борчиня Ірина Коляденко здобула "срібло" на Олімпіаді-2024

Ірина Коляденко принесла Україні п'яте "срібло" Олімпійських ігор-2024. Вона стала другою у вільній боротьбі вагової категорії до 62 кг.

Як пройшов бій Ірини Коляденко

Коляденко відкрила рахунок наприкінці другої хвилини сутички — Мотокі поступилася балом за пасивність. Трьома атаками до кінця періоду японка перехопила лідерство та вийшла вперед 6:1.

У перерві українська сторона успішно оскаржила останні два бали Мотокі у періоді — на заключні три хвилини борчині виходили за рахунку 4:1 на користь Сакури.

Протягом другого періоду Мотокі збільшила свою перевагу і довела рахунок до 12:1 — Коляденко достроково програла сутичку і завершила Олімпіаду зі "сріблом".

Нагадаємо, "срібло" Коляденко — найкращий результат України в жіночій вільній боротьбі на Олімпійських іграх з 2004 року, коли у категорії 48 кг "золото" вигравала Ірина Мерлені.

Що означає “срібло” Ірини Коляденко

Нагорода Коляденко це третя медаль Олімпіади-2024 для збірної України у спортивній боротьбі — після "срібла" Парвіза Насібова та "бронзи" Жана Беленюка у греко-римських категоріях.