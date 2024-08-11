Украинская борчина Ирина Коляденко завоевала "серебро" на Олимпиаде-2024

Ирина Коляденко принесла Украине пятое серебро Олимпийских игр-2024. Она стала второй в свободной борьбе весовой категории до 62 кг.

Как прошел бой Ирины Коляденко

Коляденко открыла счет в конце второй минуты схватки — Мотоки уступила бал за пассивность. Тремя атаками к концу периода японка перехватила лидерство и вышла вперед 6:1.

В перерыве украинская сторона успешно обжаловала последние два балла Мотоки в периоде — на заключительные три минуты борчине выходили при счете 4:1 в пользу Сакуры.

В течение второго периода Мотоки увеличила свое преимущество и довела счет до 12:1 — Коляденко досрочно проиграла схватку и завершила Олимпиаду с "серебром".

Напомним, "серебро" Коляденко — лучший результат Украины в женской свободной борьбе на Олимпийских играх с 2004 года, когда в категории 48 кг "золото" выигрывала Ирина Мерлени.

Что означает "серебро" Ирины Коляденко

Награда Коляденко — это третья медаль Олимпиады-2024 для сборной Украины в спортивной борьбе — после "серебра" Парвиза Насибова и "бронзы" Жана Беленюка в греко-римских категориях.