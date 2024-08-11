Украинская борчина Ирина Коляденко завоевала "серебро" на Олимпиаде-2024

Ирина Коляденко принесла Украине пятое серебро Олимпийских игр-2024. Она стала второй в свободной борьбе весовой категории до 62 кг.
Главные тезисы
- Ирина Коляденко выиграла серебро в свободной борьбе на Олимпиаде-2024, став второй в весовой категории до 62 кг.
- Это пятое серебро для Украины на Олимпийских играх-2024, приносящее исторический успех в женской свободной борьбе.
- Подвиг Ирины Коляденко знаменует 12-ую награду Украины в Париже во всех видах спорта, уже пятую серебряного сорта.
- Спортсменка достойно выступила на Олимпийских играх, показав высокий уровень мастерства и приведя к победе свою страну.
Как прошел бой Ирины Коляденко
Коляденко открыла счет в конце второй минуты схватки — Мотоки уступила бал за пассивность. Тремя атаками к концу периода японка перехватила лидерство и вышла вперед 6:1.
В перерыве украинская сторона успешно обжаловала последние два балла Мотоки в периоде — на заключительные три минуты борчине выходили при счете 4:1 в пользу Сакуры.
В течение второго периода Мотоки увеличила свое преимущество и довела счет до 12:1 — Коляденко досрочно проиграла схватку и завершила Олимпиаду с "серебром".
Напомним, "серебро" Коляденко — лучший результат Украины в женской свободной борьбе на Олимпийских играх с 2004 года, когда в категории 48 кг "золото" выигрывала Ирина Мерлени.
Что означает "серебро" Ирины Коляденко
Награда Коляденко — это третья медаль Олимпиады-2024 для сборной Украины в спортивной борьбе — после "серебра" Парвиза Насибова и "бронзы" Жана Беленюка в греко-римских категориях.
Также это 12-ая награда сборной Украины в Париже во всех видах спорта, уже пятая — серебряного сорта.
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