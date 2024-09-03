Украинские пловцы Шенгур и Трусов завоевали золото и серебро на Паралимпиаде-2024

3 сентября на Паралимпиаде в Париже снова раздается украинский гимн, ведь украинец-дебютант Юрий Шенгур завоевал золото на дистанции 100 м на спине, класс S7, а Андрей Трусов - серебро.
Главные тезисы
- Украинские пловцы Шенгур и Трусов поразили своими достижениями на Паралимпиаде-2024 в Париже.
- Юрий Шенгур впервые выступал на соревнованиях такого уровня и получил золото.
- Андрей Трусов принес Украине серебряную медаль, улучшив свой результат более чем на 4 секунды.
Украинские пловцы показали лучшие результаты на Паралимпиаде-2024
Стоит обратить внимание на то, что на Паралимпиаде на дистанции 100 метров на спине за медали боролись трое украинцев:
24-летний Андрей Трусов,
30-летний Евгений Богодайко,
21-летний Юрий Шенгур.
Каждый из них уже участвовал в заплывах в Париже-2024. Трусов накануне уже успел завоевать в два "серебра", Богодайко получил две "бронзы".
А Шенгур, впервые выступавший на соревнованиях такого уровня, до сих пор не получал медали.
Шенгур квалифицировался в финал с первого места, показав результат 1:09:32 минуты. Трусов стал четвертым в отборе, а Богодайко в общем зачете занял седьмое место.
Паралимпиада-2024. Плавание, 100 м на спине, мужчины (класс S7)
Юрий Шенгур (Украина) - 1:09.51 минуты
Андрей Трусов (Украина) - 1:10.42
Федерико Бичелли (Италия) - 1:12.23
Украинская сборная ворвалась в первую десятку стран в медальном зачете на Паралимпиаде-2024
В общем медальном зачете украинские паралимпийцы вывели Украину на 5 место.
По состоянию на 3 сентября они уступают только спортсменам из Китая, завоевавшим 87 медалей, Великобритании (54), США (42) и Бразилии (38).
В медальном зачете лидирует Китай (43–30–14), в топ-5 также входят: Великобритания (29–15–10), США (13–19–10), Бразилия (12–8–18), Франция ( 11-10-13).
За 2 сентября Украина на Паралимпиаде завоевала 8 наград, среди которых две золотые, две серебряные и четыре бронзовых.
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