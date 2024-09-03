Украинские пловцы Шенгур и Трусов завоевали золото и серебро на Паралимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинские пловцы Шенгур и Трусов завоевали золото и серебро на Паралимпиаде-2024

Шенгур и Трусов
Читати українською
Источник:  online.ua

3 сентября на Паралимпиаде в Париже снова раздается украинский гимн, ведь украинец-дебютант Юрий Шенгур завоевал золото на дистанции 100 м на спине, класс S7, а Андрей Трусов - серебро.

Главные тезисы

  • Украинские пловцы Шенгур и Трусов поразили своими достижениями на Паралимпиаде-2024 в Париже.
  • Юрий Шенгур впервые выступал на соревнованиях такого уровня и получил золото.
  • Андрей Трусов принес Украине серебряную медаль, улучшив свой результат более чем на 4 секунды.

Украинские пловцы показали лучшие результаты на Паралимпиаде-2024

Стоит обратить внимание на то, что на Паралимпиаде на дистанции 100 метров на спине за медали боролись трое украинцев:

  • 24-летний Андрей Трусов,

  • 30-летний Евгений Богодайко,

  • 21-летний Юрий Шенгур.

Каждый из них уже участвовал в заплывах в Париже-2024. Трусов накануне уже успел завоевать в два "серебра", Богодайко получил две "бронзы".

А Шенгур, впервые выступавший на соревнованиях такого уровня, до сих пор не получал медали.

Шенгур квалифицировался в финал с первого места, показав результат 1:09:32 минуты. Трусов стал четвертым в отборе, а Богодайко в общем зачете занял седьмое место.

В решающем заплыве Юрий не смог улучшить свой результат - финишировал за 1:09.51 минуту, однако этого хватило, чтобы завоевать дебютное "золото" Паралимпийских игр. Зато Трусов улучшил время более чем на 4 секунды и завоевал "серебро". На первых 50 метрах в финале Богодайко шел третьим, но не смог удержать позицию и стал шестым в зачете.

Паралимпиада-2024. Плавание, 100 м на спине, мужчины (класс S7)

  1. Юрий Шенгур (Украина) - 1:09.51 минуты

  2. Андрей Трусов (Украина) - 1:10.42

  3. Федерико Бичелли (Италия) - 1:12.23

Украинская сборная ворвалась в первую десятку стран в медальном зачете на Паралимпиаде-2024

В общем медальном зачете украинские паралимпийцы вывели Украину на 5 место.

По состоянию на 3 сентября они уступают только спортсменам из Китая, завоевавшим 87 медалей, Великобритании (54), США (42) и Бразилии (38).

В медальном зачете лидирует Китай (43–30–14), в топ-5 также входят: Великобритания (29–15–10), США (13–19–10), Бразилия (12–8–18), Франция ( 11-10-13).

За 2 сентября Украина на Паралимпиаде завоевала 8 наград, среди которых две золотые, две серебряные и четыре бронзовых.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон оказался в центре скандала из-за поцелуя с министром спорта Франции — фото
Макрон
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024. Какие медали завоевали наши спортсмены
Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024. Какие медали завоевали наши спортсмены
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Паралимпиада-2024. Украинские спортсмены будут соревноваться за медали в 17 видах спорта
Сборная Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?