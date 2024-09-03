Украинские пловцы Шенгур и Трусов завоевали золото и серебро на Паралимпиаде-2024

3 сентября на Паралимпиаде в Париже снова раздается украинский гимн, ведь украинец-дебютант Юрий Шенгур завоевал золото на дистанции 100 м на спине, класс S7, а Андрей Трусов - серебро.

Украинские пловцы показали лучшие результаты на Паралимпиаде-2024

Стоит обратить внимание на то, что на Паралимпиаде на дистанции 100 метров на спине за медали боролись трое украинцев:

24-летний Андрей Трусов,

30-летний Евгений Богодайко,

21-летний Юрий Шенгур.

Каждый из них уже участвовал в заплывах в Париже-2024. Трусов накануне уже успел завоевать в два "серебра", Богодайко получил две "бронзы".

А Шенгур, впервые выступавший на соревнованиях такого уровня, до сих пор не получал медали.

Шенгур квалифицировался в финал с первого места, показав результат 1:09:32 минуты. Трусов стал четвертым в отборе, а Богодайко в общем зачете занял седьмое место.

В решающем заплыве Юрий не смог улучшить свой результат - финишировал за 1:09.51 минуту, однако этого хватило, чтобы завоевать дебютное "золото" Паралимпийских игр. Зато Трусов улучшил время более чем на 4 секунды и завоевал "серебро". На первых 50 метрах в финале Богодайко шел третьим, но не смог удержать позицию и стал шестым в зачете. Поделиться

Паралимпиада-2024. Плавание, 100 м на спине, мужчины (класс S7)

Юрий Шенгур (Украина) - 1:09.51 минуты Андрей Трусов (Украина) - 1:10.42 Федерико Бичелли (Италия) - 1:12.23

Украинская сборная ворвалась в первую десятку стран в медальном зачете на Паралимпиаде-2024

В общем медальном зачете украинские паралимпийцы вывели Украину на 5 место.

По состоянию на 3 сентября они уступают только спортсменам из Китая, завоевавшим 87 медалей, Великобритании (54), США (42) и Бразилии (38).

В медальном зачете лидирует Китай (43–30–14), в топ-5 также входят: Великобритания (29–15–10), США (13–19–10), Бразилия (12–8–18), Франция ( 11-10-13).