Паралимпиада-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов 4 сентября

Седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх 2024 будет для украинцев напряженным и интересным, ведь 4 сентября будет разыграно 75 комплектов в 10 видах спорта.
Главные тезисы
- В программе соревнований на 4 сентября запланированы выступления 33 украинских спортсменов и четырех команд в разных дисциплинах.
- День начнется с ранних стартов в 10:30 и завершится после 23:00.
- Среди ключевых выступлений украинских спортсменов – плавание, стрельба, фехтование и настольный теннис.
Когда будут выступать украинские спортсмены 4 сентября
Что важно понимать, всего в седьмой соревновательный день свои умения в Париже продемонстрируют 33 спортсмена и четыре команды из Украины, а именно:
10:30. Плавание — мужчины, 100 м свободный стиль, класс S12. Максим Веракса, Илья Яременко, Ярослав Денисенко
10:30. Стрельба — смешанный разряд, 50 м пистолет, класс SH1. Алексей Денисюк
10:34. Стрельба из лука — мужчины, олимпийский лук. Руслан Цымбалюк (1/16 финала)
10:37. Плавание — женщины, 100 м свободный стиль, класс S12. Анна Стеценко
10:40. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, рапира, категория В. Олег Науменко, Дмитрий Сереженко (старт из 1/8 финала)
10:45 Плавание — мужчины, 200 м комплексное плавание, класс SM14. Дмитрий Ванзенко, Василий Крайник
11:00. Настольный теннис — женщины, личный разряд, класс WS6. Марина Литовченко (четвертьфинал)
11:10. Фехтование на колёсных креслах — женщины, рапира, категория В. Надежда Дьолог (старт с 1/8 финала)
11:30. Боча — смешанные пары, класс BC4. Украина — Канада (четвертьфинал)
11:40. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, рапира, категория А. Андрей Демчук (старт с 1/8 финала)
11:47. Плавание — женщины, 50 м брасс, класс SB3. Марина Вербовая
11:57. Плавание — мужчины, 50 м свободный стиль, класс S7. Евгений Богодайко, Андрей Трусов, Юрий Шенгур
12:04. Плавание — женщины, 100 м свободный стиль, класс S7. Вероника Коржова
12:10. 🏃♂️ Легкая атлетика — мужчины, 400 м, класс Т37. Ярослав Окапинский, Николай Райский
12:10. Фехтование на колёсных креслах — женщины, рапира, категория А. Наталья Морквич (старт с 1/8 финала)
12:47. Легкая атлетика — женщины, толкание ядра, класс F46. Мария Шпатковская
13:00. Волейбол сидя — мужчины. Украина — Франция (матч за 7 место)
13:07. Стрельба из лука — мужчины, олимпийский лук. Василий Наумчук (1/8 финала)
13:30. Стрельба — смешанный разряд, 50 м винтовка, класс SH2. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук
14:00. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс WS5. Иван Май (четвертьфинал)
14:30. Голбол — мужчины. Украина — Бразилия (полуфинал)
14:51. Велошоссе — мужчины, раздельная гонка, класс С5. Егор Дементьев
15:57. Велошоссе — мужчины, раздельная гонка, класс Н5. Павел Баль
19:00. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс МS8. Виктор Дидух (четвертьфинал)
20:00. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс МS8. Максим Николенко (четвертьфинал)
20:00. Легкая атлетика — женщины, толкание ядра, класс F32. Анастасия Москаленко
20:33. Легкая атлетика — женщины, 100 м, класс Т12. Оксана Ботурчук
20:58. Плавание — смешанная эстафета 4х100 м свободным стилем, 49 баллов
22:45. Легкая атлетика — женщины, 100 м, класс Т37. Наталья Кобзарь.
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