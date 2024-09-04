Паралимпиада-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов 4 сентября

Седьмой соревновательный день на Паралимпийских играх 2024 будет для украинцев напряженным и интересным, ведь 4 сентября будет разыграно 75 комплектов в 10 видах спорта.

Когда будут выступать украинские спортсмены 4 сентября

Что важно понимать, всего в седьмой соревновательный день свои умения в Париже продемонстрируют 33 спортсмена и четыре команды из Украины, а именно:

10:30. Плавание — мужчины, 100 м свободный стиль, класс S12. Максим Веракса, Илья Яременко, Ярослав Денисенко

10:30. Стрельба — смешанный разряд, 50 м пистолет, класс SH1. Алексей Денисюк

10:34. Стрельба из лука — мужчины, олимпийский лук. Руслан Цымбалюк (1/16 финала)

10:37. Плавание — женщины, 100 м свободный стиль, класс S12. Анна Стеценко

10:40. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, рапира, категория В. Олег Науменко, Дмитрий Сереженко (старт из 1/8 финала)

10:45 Плавание — мужчины, 200 м комплексное плавание, класс SM14. Дмитрий Ванзенко, Василий Крайник

11:00. Настольный теннис — женщины, личный разряд, класс WS6. Марина Литовченко (четвертьфинал)

11:10. Фехтование на колёсных креслах — женщины, рапира, категория В. Надежда Дьолог (старт с 1/8 финала)

11:30. Боча — смешанные пары, класс BC4. Украина — Канада (четвертьфинал)

11:40. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, рапира, категория А. Андрей Демчук (старт с 1/8 финала)

11:47. Плавание — женщины, 50 м брасс, класс SB3. Марина Вербовая

11:57. Плавание — мужчины, 50 м свободный стиль, класс S7. Евгений Богодайко, Андрей Трусов, Юрий Шенгур

12:04. Плавание — женщины, 100 м свободный стиль, класс S7. Вероника Коржова

12:10. 🏃‍♂️ Легкая атлетика — мужчины, 400 м, класс Т37. Ярослав Окапинский, Николай Райский

12:10. Фехтование на колёсных креслах — женщины, рапира, категория А. Наталья Морквич (старт с 1/8 финала)

12:47. Легкая атлетика — женщины, толкание ядра, класс F46. Мария Шпатковская

13:00. Волейбол сидя — мужчины. Украина — Франция (матч за 7 место)

13:07. Стрельба из лука — мужчины, олимпийский лук. Василий Наумчук (1/8 финала)

13:30. Стрельба — смешанный разряд, 50 м винтовка, класс SH2. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук

14:00. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс WS5. Иван Май (четвертьфинал)

14:30. Голбол — мужчины. Украина — Бразилия (полуфинал)

14:51. Велошоссе — мужчины, раздельная гонка, класс С5. Егор Дементьев

15:57. Велошоссе — мужчины, раздельная гонка, класс Н5. Павел Баль

19:00. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс МS8. Виктор Дидух (четвертьфинал)

20:00. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс МS8. Максим Николенко (четвертьфинал)

20:00. Легкая атлетика — женщины, толкание ядра, класс F32. Анастасия Москаленко

20:33. Легкая атлетика — женщины, 100 м, класс Т12. Оксана Ботурчук

20:58. Плавание — смешанная эстафета 4х100 м свободным стилем, 49 баллов

22:45. Легкая атлетика — женщины, 100 м, класс Т37. Наталья Кобзарь.