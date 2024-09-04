Паралімпіада-2024. Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті

Ця медаль стала третім українським “золотом” на Паралімпіаді-2024 у Парижі 4 вересня.
Головні тези:
- Збірна України з плавання виграла змішану естафету на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
- Український плавець Ярослав Денисенко здобув золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у дисципліні 100-метрівка вільним стилем.
- Це вже третє золото для України на даній Паралімпіаді, що свідчить про високий рівень підготовки спортсменів.
- Медалісти Анна Стеценко та Ярослав Денисенко також брали участь у змішаній естафеті, допомагаючи збірній до перемоги.
- Українські спортсмени показали вражаючі результати на Паралімпіаді-2024, піднявши прапор України найвище на п'єдесталі у сфері паралімпійського спорту.
Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті на Паралімпіаді-2024
Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливу українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі.
Стеценко та Денисенко пливли третій та четвертий етап збірної України в естафеті. На перші два були виставлені Марина Піддубна та Олексій Вірченко, який у цей день запливів не мали.
На першому етапі Піддубної Україна йшла шостою, однак згодом Вірченко підняв збірну у топ-3. Втримала на цій позиції "синьо-жовтих" і Стеценко, яка передала естафету Денисенку з відставанням у 3.5 секунди від лідера.
Денисенкові вдалося не лише вийти на друге місце, але й у підсумку привести команду до чемпіонства. На фініші перевага українського плавця над представником Бразилії склала 3.1 секунди.
Плавання. Мікст естафета 4х100 м, вільний стиль (49 очок)
Україна — 3:53.84 хв
Бразилія — 3:56.94
Іспанія — 3:57.95
Денисенко виграв золото на Паралімпіаді-2024
Український плавець Ярослав Денисенко здобув перше місце, здолавши 100-метрівку вільним стилем у класі S12 за 53.11 секунди. На другому місці опинився теж спортсмен з України — Максим Веракса.
Спортсмен дебютував на Паралімпійських іграх цього року. Він приніс Україні десяте «золото» на цьому турнірі.
Денисенко зробив ривок на заключному з двох басейнів, що й забезпечило йому перемогу. До нього він займав четверту сходинку.
На другому місці опинився українець Максим Веракса. Він взяв «срібло» з результатом у 53.64 секунди.
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