Паралімпіада-2024. Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті
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Паралімпіада-2024. Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті

Українські плавці
Джерело:  Суспільне. Спорт

Ця медаль стала третім українським “золотом” на Паралімпіаді-2024 у Парижі 4 вересня.

Головні тези:

  • Збірна України з плавання виграла змішану естафету на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
  • Український плавець Ярослав Денисенко здобув золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у дисципліні 100-метрівка вільним стилем.
  • Це вже третє золото для України на даній Паралімпіаді, що свідчить про високий рівень підготовки спортсменів.
  • Медалісти Анна Стеценко та Ярослав Денисенко також брали участь у змішаній естафеті, допомагаючи збірній до перемоги.
  • Українські спортсмени показали вражаючі результати на Паралімпіаді-2024, піднявши прапор України найвище на п'єдесталі у сфері паралімпійського спорту.

Збірна України з плавання перемогла у змішаній естафеті на Паралімпіаді-2024

Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливу українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі.

Естафета 4х100 метрів вільним стилем у класі спортсменів з сумою 49 очок замикала програму вечірньої сесії сьомого змагального дня Паралімпіади-2024 у плаванні. До неї українці підходили, виборовши чотири нагороди. Дві з них були завойовані учасниками естафети: Анна Стеценко стала срібною призеркою 100-метрівки вільним стилем, а Ярослав Денисенко на цій же дистанції — чемпіоном.

Стеценко та Денисенко пливли третій та четвертий етап збірної України в естафеті. На перші два були виставлені Марина Піддубна та Олексій Вірченко, який у цей день запливів не мали.

На першому етапі Піддубної Україна йшла шостою, однак згодом Вірченко підняв збірну у топ-3. Втримала на цій позиції "синьо-жовтих" і Стеценко, яка передала естафету Денисенку з відставанням у 3.5 секунди від лідера.

Денисенкові вдалося не лише вийти на друге місце, але й у підсумку привести команду до чемпіонства. На фініші перевага українського плавця над представником Бразилії склала 3.1 секунди.

Плавання. Мікст естафета 4х100 м, вільний стиль (49 очок)

  • Україна — 3:53.84 хв

  • Бразилія — 3:56.94

  • Іспанія — 3:57.95

Денисенко виграв золото на Паралімпіаді-2024

Український плавець Ярослав Денисенко здобув перше місце, здолавши 100-метрівку вільним стилем у класі S12 за 53.11 секунди. На другому місці опинився теж спортсмен з України — Максим Веракса.

Спортсмен дебютував на Паралімпійських іграх цього року. Він приніс Україні десяте «золото» на цьому турнірі.

Денисенко зробив ривок на заключному з двох басейнів, що й забезпечило йому перемогу. До нього він займав четверту сходинку.

На другому місці опинився українець Максим Веракса. Він взяв «срібло» з результатом у 53.64 секунди.

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