Паралимпиада-2024. Сборная Украины по плаванию победила в смешанной эстафете
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Паралимпиада-2024. Сборная Украины по плаванию победила в смешанной эстафете

Украинская сборная
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Источник:  Суспільне. Спорт

Эта медаль стала третьим украинским золотом на Паралимпиаде-2024 в Париже 4 сентября.

Главные тезисы

  • На Паралимпиаде-2024 в Париже сборная Украины по плаванию показывает выдающиеся результаты, завоевав третье золото в смешанной эстафете.
  • Украинский пловец Ярослав Денисенко стал чемпионом на Паралимпиаде-2024 в дисциплине 100-метровка вольным стилем, обеспечив победу своей команде.
  • Сборная Украины подняла флаг страны на пьедестале в сфере паралимпийского спорта благодаря впечатляющим результатам спортсменов.
  • В смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем украинцы показали высокий уровень подготовки и вырвали золото на последнем этапе, демонстрируя мастерство и единство команды.
  • Украинский пловец Ярослав Денисенко завоевал золото в индивидуальной дисциплине 100-метровка вольным стилем, продемонстрировав выдающиеся спортивные достижения на Паралимпиаде-2024.

Сборная Украины по плаванию победила в смешанной эстафете на Паралимпиаде-2024

Сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпийских игр-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. В финальном заплыве украинцы вырвали золотую награду на последнем этапе.

Эстафета 4х100 метров вольным стилем в классе спортсменов с суммой 49 очков замыкала программу вечерней сессии седьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 в плавании. К ней украинцы подходили, добыв в борьбе четыре награды. Две из них были завоеваны участниками эстафеты: Анна Стеценко стала серебряным призером 100-метровки вольным стилем, а Ярослав Денисенко на этой же дистанции чемпионом.

Стеценко и Денисенко плыли на третий и четвертый этап сборной Украины в эстафете. На первые два были выставлены Марина Пиддубна и Алексей Вирченко, которые в этот день заплывов не имели.

На первом этапе Поддубной Украина шла шестой, однако со временем Вирченко поднял сборную в топ-3. Удержала на этой позиции "сине-желтых" и Стеценко, передавшая эстафету Денисенко с отставанием в 3.5 секунды от лидера.

Денисенко удалось не только выйти на второе место, но и в итоге привести команду в чемпионство. На финише преимущество украинского пловца над представителем Бразилии составило 3.1 секунды.

Плавание. Микст эстафета 4х100 м, свободный стиль (49 очков)

  • Украина — 3:53.84 мин.

  • Бразилия — 3:56.94

  • Испания — 3:57.95

Денисенко выиграл золото на Паралимпиаде-2024

Украинский пловец Ярослав Денисенко завоевал первое место, преодолев 100-метровку свободным стилем в классе S12 за 53.11 секунды. На втором месте оказался спортсмен из Украины — Максим Веракса.

Спортсмен дебютировал на Паралимпийских играх этого года. Он принес Украине десятое золото на этом турнире.

Денисенко совершил рывок на заключительном из двух бассейнов, что и обеспечило ему победу. До него он занимал четвертую строчку.

На втором месте оказался украинец Максим Веракс. Он взял серебро с результатом в 53.64 секунды.

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