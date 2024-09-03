Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по бегу на 400 метров на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Что известно о достижениях Ботурчука и пополнении медальной копилки сборной Украины на Паралимпиаде-2024 в Париже

Отмечается, что 39-летняя Ботурчук в финальном забеге на дистанцию в 400 метров заняла третье место.

В финальном забеге украинская спортсменка преодолела дистанцию со временем 55:67 секунд. Это лучший для нее результат в сезоне-2024.

Украинка уступила только спортсменке с Кубы Омаре Дуранд Элиас и атлетке из Ирана Агару Сафарзаде Гахдериани.

Оксана Ботурчук

Бронзовая медаль позволила Ботурчуку продолжить медальную серию. Она завоевала награды на пяти Паралимпийских играх подряд.

Кроме того, параатлетка стала единоличной рекордсменкой по количеству медалей в легкой атлетике среди представителей Украины, получив в общей сложности уже 11 медалей.

Ботурчук дебютировала на Паралимпийских играх в Пекине. На 400-метровке она получает медаль в четвертый раз подряд. Пополнить коллекцию наград украинка попытается еще в этом году — в забеге на 100 метров.

Что известно о медалях украинских паралимпийцев в Париже

Золото

Александр Комаров . Плавание, 100 м свободным стилем, класс S5.

Оксана Зубковская . Легкая атлетика, прыжки в длину, класс T12.

Михаил Сербин . Плавание, 100 метров на спине, класс S11.

Денис Остапченко . Плавание, 50 метров на спине, класс S3.

Игорь Цветов . Легкая атлетика, бег на 100м, класс Е35.

Серебро

Антон Коль . Плавание, 100 метров на спине, класс S1.

Ирина Пойда . Плавание, 200 м свободным стилем, 100 м свободным стилем, класс S5.

Владислав Белый . Легкая атлетика, копание копья, класс F38.

Наталья Кобзарь . Легкая атлетика, бег на 200м, класс T37.

Владимир Пономаренко . Легкая атлетика, толчок ядра, класс F12.

Анна Стеценко . Плавание, 100 метров на спине, класс S12.

Егор Дементьев . Трековый велоспорт, гонка преследования, класс С5.

Андрей Трусов. Плавание, 200 метров комплексом, класс SM7, 400 метров вольным стилем, класс S7.

Роман Полянский . Академическая гребли, одиночки, класс PR1.

Илья Яременко . Плавание, 50 метров вольным стилем, класс S13.

Анна Гонтор . Плавание, 50 метров вольным стилем, класс S6.

Александр Комаров . Плавание, 200 м свободным стилем, класс S5.

Роман Данилюк . Легкая атлетика, толчок ядра, класс F12.

Виктор Дидух и Ирина Шинкарева . Настольный теннис, смешанный парный разряд, класс XD17.

Ярослав Денисенко . Плавание, 100 метров на спине, класс S12.

Анна Стеценко . Плавание, 400 м свободным стилем, класс S13.

Антон Коль . Плавание, 50 метров на спине, класс S1.

Евгений Богодайко . Плавание, 200 метров комплексом, класс SM7.

Марина Поддубная . Плавание, 50 м свободным стилем, класс S11.

Артем Колинько. Бочча, класс ВС4.

Даниил Чуфаров. Плавание, 100 метров на спине, класс S11.

Евгений Богодайко. Плавание, 100 метров брассом, класс SB6.

Бронза