Украина попала в первую десятку стран в медальном зачете на Паралимпиаде-2024 в Париже
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина попала в первую десятку стран в медальном зачете на Паралимпиаде-2024 в Париже

Министерство молодежи и спорта Украины
Андрей Трусов
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По итогам пяти дней соревнований в рамках Паралимпиады-2024 в Париже украинские спортсмены-паралимпийцы завоевали 35 медалей.

Главные тезисы

  • Украина заняла 5 место в общем медальном зачете на Паралимпиаде-2024 в Париже, завоевав 35 медалей.
  • Украинские спортсмены-паралимпийцы показали отличные результаты, выиграв 8 наград за один день соревнований.
  • На 3 сентября украинские спортсмены будут участвовать в различных видах спорта, таких как плавание, стрельба, легкая атлетика и настольный теннис.
  • 26 украинских спортсменов и две команды выступают на Паралимпиаде во Франции, соревнуясь в фехтовании, плавании, легкой атлетике и других дисциплинах.
  • Паралимпийские игры 2024 в Париже предоставляют украинским спортсменам возможность реализовать свой спортивный потенциал и претендовать на медали в различных видах спорта.

Что известно о результатах Украины в течение первых пяти дней соревнований на Паралимпиаде-2024 в Париже

Отмечается, что в общем медальном зачете украинские паралимпийцы вывели Украину на 5 место, уступив только спортсменам из Китая, завоевавшим 87 медалей, Великобритании (54), США (42) и Бразилии (38).

В медальном зачете лидирует Китай (43–30–14), в топ-5 также входят: Великобритания (29–15–10), США (13–19–10), Бразилия (12–8–18), Франция ( 11-10-13).

За 2 сентября Украина на Паралимпиаде завоевала 8 наград, среди которых две золотые, две серебряные и четыре бронзовых.

  • золото" — Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 100 м, класс Т35);

  • "серебро" — Андрей Трусов (плавание, 400 м, свободный стиль, класс S7), Илья Яременко (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S13);

  • "бронза" — Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3), Алексей Вирченко (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S13), Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T36), Зоя Евсий ( легкая атлетика, метание диска, класс F53.

Украина вошла в десятку лучших стран на Паралимпиаде-2024 в Париже
Александр Литвиненко

Что известно о расписании выступлений украинских паралимпийцев в Париже 3 сентября

3 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение шестого соревновательного дня будет разыграно 50 комплектов в 13 видах спорта.

За медали сразятся легкоатлеты Оксана Ботурчук, Владислав Загребельный, Александр Яровой, Максим Коваль, Юлия Шуляр, Наталья Кобзарь, а также пловцы Михаил Сербин и Даниил Чуфаров.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам. В частности, в борьбу вступают фехтовальщики.

Всего в шестой соревновательный день выступят во Франции 26 спортсменов и две команды из Украины.

  • 10:30. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, класс S7. Юрий Шенгур, Андрей Трусов, Евгений Богодайко

  • 10:30. Стрельба — мужчины, 50 метров, винтовка, из трех положений, класс SH1. Андрей Дорошенко

  • 10:30. 🔫 Стрельба — женщины, 50 метров, винтовка, из трех положений, класс SH1. Ирина Щетник

  • 10:38. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, класс S8. Юрий Божинский

  • 11:15. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 50 метров баттерфляй, класс S6. Анна Гонтор

  • 11:21. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 метров на спине, класс S5. Ярослав Семененко

  • 11:25. Стрельба из лука — женщины, олимпийский лук, 1/8 финала. Анна-Виктория Шевченко — Мария Моника Даза Гузман (Колумбия)

  • 11:30. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 50 метров на спине, класс S5. Ирина Пойда

  • 11:45. Настольный теннис — женщины, личный разряд, 1,8 финала, класс WS5. Ирина Шинкарева — Дженнифер Паринос (Бразилия)

  • 11:51. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 100 метров свободный стиль, класс S3. Ангелина Мальцева

  • 12:04. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 200 метров комплексное плавание, класс SM13. Кирилл Гаращенко

  • 12:23. Легкая атлетика — мужчины, 400 метров, класс T37. Ярослав Окапинский, Николай Райский

  • 12:25. Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляй, класс S10. Игорь Нимченко

  • 12:30. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, 1/8 финала, класс WS5. Лев Кац — Джошуа Стаки (Великобритания)

  • 12:30. Настольный теннис — мужчины, личный разряд, 1/8 финала, класс WS5. Иван Май — Тахл Лейбовиц (США)

  • 13:14. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 400 метров, класс Т12. Оксана Ботурчук

  • 14:00. Фехтование на колёсных креслах — женщины, сабля, категория А. Наталья Морквич (старт с 1/16 финала)

  • 14:30. ⚾️ Бочча — смешанные пары, предварительный этап, 1 тур, класс BC4. Украина - Малайзия

  • 14:30. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, сабля, категория Б. Дмитрий Сереженко, Антон Дацко (старт с 1/8 финала)

  • 14:50. Фехтование на колёсных креслах — женщины, сабля, категория Б. Надежда Долог, Елена Федота-Исаева (старт с 1/8 финала)

  • 15:10. Фехтование на колёсных креслах — мужчины, сабля, категория А. Артем Манько, Андрей Демчук (старт с 1/8 финала)

  • 15:10. Фехтование на колёсных креслах — женщины, сабля, категория А. Наталья Морквич (старт с 1/16 финала)

  • 15:10. Фехтование на колёсных креслах — женщины, сабля, категория А. Евгения Бреус (старт с 1/8 финала)

  • 19:00. Волейбол сидя — мужчины, групповой этап, 3 тур. Украина - Бразилия

  • 19:50. ⚾️ Бочча — смешанные пары, предварительный этап, 2 тур, класс BC4. Украина — Колумбия

  • 19:56. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 200 метров комплексное плавание, класс SМ11. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров

  • 20:00. 🏃‍♂️ Легкая атлетика — мужчины, прыжки в длину, класс Т37. Владислав Загребельный

  • 20:04. Легкая атлетика — мужчины, толкание ядра, класс F20. Александр Яровой, Максим Коваль

  • 20:08. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 400 метров, класс Т20. Юлия Шуляр

  • 21:00. Настольный теннис — женщины, личный разряд, четвертьфинал, класс WS11. Наталья Космина — Каннами Фурукова (Япония)

  • 22:38. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 400 метров, класс Т37. Наталья Кобзарь

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