По итогам пяти дней соревнований в рамках Паралимпиады-2024 в Париже украинские спортсмены-паралимпийцы завоевали 35 медалей.

Что известно о результатах Украины в течение первых пяти дней соревнований на Паралимпиаде-2024 в Париже

Отмечается, что в общем медальном зачете украинские паралимпийцы вывели Украину на 5 место, уступив только спортсменам из Китая, завоевавшим 87 медалей, Великобритании (54), США (42) и Бразилии (38).

В медальном зачете лидирует Китай (43–30–14), в топ-5 также входят: Великобритания (29–15–10), США (13–19–10), Бразилия (12–8–18), Франция ( 11-10-13).

За 2 сентября Украина на Паралимпиаде завоевала 8 наград, среди которых две золотые, две серебряные и четыре бронзовых.

золото" — Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 100 м, класс Т35);

"серебро" — Андрей Трусов (плавание, 400 м, свободный стиль, класс S7), Илья Яременко (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S13);

"бронза" — Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3), Алексей Вирченко (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S13), Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T36), Зоя Евсий ( легкая атлетика, метание диска, класс F53.

Александр Литвиненко

Что известно о расписании выступлений украинских паралимпийцев в Париже 3 сентября

3 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение шестого соревновательного дня будет разыграно 50 комплектов в 13 видах спорта.

За медали сразятся легкоатлеты Оксана Ботурчук, Владислав Загребельный, Александр Яровой, Максим Коваль, Юлия Шуляр, Наталья Кобзарь, а также пловцы Михаил Сербин и Даниил Чуфаров.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам. В частности, в борьбу вступают фехтовальщики.

Всего в шестой соревновательный день выступят во Франции 26 спортсменов и две команды из Украины.