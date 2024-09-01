Украинка Оксана Зубковская завоевала золото на Паралимпиаде-2024

Легкоатлетка Оксана Зубковская стала лучшей в секторе по прыжкам в длину. Она выступает в классе Т12.
Главные тезисы
- Оксана Зубковская стала пятикратной чемпионкой Паралимпиады-2024, выиграв золото в прыжках в длину
- Украина обладает 11 медалями на Паралимпиаде-2024, в том числе первой в истории медалью в настольном теннисе и первым двойным подиумом в толкании ядра
- Оксана Зубковская имеет шесть золотых наград чемпионатов мира и рекордные пятерные успехи на последних четырех Паралимпийских играх
- Другие украинские спортсмены выиграли медали в плавании, велотреке и других видах спорта, показав высокий уровень подготовки и профессионализма
Украина получила второе золото на Паралимпиаде-2024
Как отмечается, в лучшей попытке 43-летняя украинка прыгнула на 5,78 метра и выиграла золотую награду, ставшую для нее пятой подряд на Паралимпийских играх.
Прыжки в длину, женщины. Класс Т12:
Оксана Зубковская (Украина) — 5,78
Сара Мартинез (Испания) — 5,35
Линда Хамри (Алжир) — 5,30
Первую в карьере паралимпийскую медаль Оксана Зубковская выиграла у Пекини-2008. Так же обладатели действующего мирового рекорда (6,60 м) не было равных в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020, поэтому теперь она является пятикратной паралимпийской чемпионкой.
Также в активе украинки — шесть золотых наград чемпионатов мира.
Украинская сборная получила 11 медалей в день
Как отмечается, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в смешанном парном разряде по настольному теннису в классе XD17, ставшей первой в истории Украины медалью в этом виде на Паралимпийских играх.
В толкании ядра в классе F12 Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую медали, что стало первым двойным подиумом для Украины на этих Играх. Пономаренко установил личный рекорд с результатом 16,12 м.
Егор Дементьев выиграл серебро в велотреке, а Ярослав Денисенко стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине в классе S12.
Анна Стеценко завоевала серебряную медаль на 100 метрах на спине в классе S12 и бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем.
Антон Коль завоевал бронзу на дистанции 50 метров на спине в классе S1, что стало его второй наградой на этих Играх.
Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали серебро и бронзу в плавании на дистанции 200 м комплексным стилем в классе SM7.
Марина Пиддубная завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S11.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-