Украинка Оксана Зубковская завоевала золото на Паралимпиаде-2024

Легкоатлетка Оксана Зубковская стала лучшей в секторе по прыжкам в длину. Она выступает в классе Т12.

Украина получила второе золото на Паралимпиаде-2024

Как отмечается, в лучшей попытке 43-летняя украинка прыгнула на 5,78 метра и выиграла золотую награду, ставшую для нее пятой подряд на Паралимпийских играх.

Прыжки в длину, женщины. Класс Т12:

Оксана Зубковская (Украина) — 5,78 Сара Мартинез (Испания) — 5,35 Линда Хамри (Алжир) — 5,30

Первую в карьере паралимпийскую медаль Оксана Зубковская выиграла у Пекини-2008. Так же обладатели действующего мирового рекорда (6,60 м) не было равных в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020, поэтому теперь она является пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Также в активе украинки — шесть золотых наград чемпионатов мира.

Украинская сборная получила 11 медалей в день

Как отмечается, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в смешанном парном разряде по настольному теннису в классе XD17, ставшей первой в истории Украины медалью в этом виде на Паралимпийских играх.

В толкании ядра в классе F12 Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую медали, что стало первым двойным подиумом для Украины на этих Играх. Пономаренко установил личный рекорд с результатом 16,12 м.