Паралимпиада-2024. Украинские пловцы Трусов и Богодайко завоевали второй двойной подиум

Пловцы Андрей Трусов и Евгений Богодайко получили двойной подиум в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем в классе SM7: завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно.

Пловцы Трусов и Богодайко получили второй двойной подиум

Сборная Украины получила 17-ю и 18-ю медали на Паралимпийских играх-2024.

На Паралимпиаде-2024 на дистанции 200 метров комбинированным стилем Украину представили два плавника: 24-летний Андрей Трусов и 30-летний Евгений Богодайко.

Для Трусовой Паралимпиада-2024 стала второй в карьере. Украинец дебютировал в Токио-2020, получив шесть медалей, из них два "золота" на 100-метровке на спине и 50-метровке свободным стилем.

Для Богодайко Париж-2024 — четвертая Паралимпиада в карьере. Украинец шесть раз получал паралимпийское "золото", пять — "серебро" и трижды становился бронзовым призером.

Первые 50 метров, которые спортсмены плыли по баттерфляю Трусов шел четвертым, однако на второй 50-метровке на спине Трусов вырвался вперед. Андрей смог удержать первенство во время третьей части дистанции брассом, но на последних метрах потерял "золото", уступив разницу 0.12 секунд.

Богодайко же первый отрезок дистанции шел шестым, а к экватору соревнований улучшил позицию до четвертой. В результате украинец вырвал "бронзу", опередив ближайшего преследователя на 0.11 секунд. Поделиться

Паралимпиада-2024. Плавание, 200м, комбинированный стиль, мужчины (класс SМ7)

Инаки Басилоф (Аргентина) — 2:29.81 минуты

Андрей Трусов (Украина) — 2:29.93

Евгений Богодайко (Украина) — 2:33.13

Все медали Украины по плаванию на Паралимпиаде-2024

"Золото": Александр Комаров (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5)

"Серебро": Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1), Ирина Пойда (плавание, 200 м, свободный стиль, класс S5), Ирина Пойда (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5), Анна Стеценко (плавание, 100 метров, на спине, класс S12), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комбинированный стиль, класс SМ7)

"Бронза": Марина Поддубная (плавание, 50 метров свободным стилем, класс S11), Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс S6), Александр Комаров (плавание, 200 м, свободный стиль, класс S5), Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, на спине, класс S12), Анна Стеценко (плавание, 400 метров свободным стилем, класс S13), Антон Коль (плавание, 50 м, на спине, класс S1), Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комбинированный стиль, класс SМ7)

По итогам трех соревновательных дней у Украины 19 наград: 1 золотая медаль, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Что известно о потрясающем успехе украинских паралимпийцев в Париже

Отмечается, что украинские игроки в настольный теннис Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзу в парном турнире класса XD17.

Украинские паралимпийцы гарантировали себе медаль во второй соревновательный день. Они одолели оппонентов из Бразилии и вышли в полуфинал.

Украинские паралимпийцы в полуфинале уступили китайскому тандему.

Это девятая медаль для Украины на Паралимпиаде-2024 и одновременно историческая.

Это первая в истории медаль Украины в миксте на Паралимпийских играх. Поделиться

Еще две медали на Паралимпиаде-2024 завоевали украинские толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк. Они получили серебро и бронзу в классе F12.

Пономаренко установил личный рекорд, толкнув ядро на 16:12 метра.