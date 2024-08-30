Паралимпиада-2024. Украина завоевала первую золотую медаль
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Паралимпиада-2024. Украина завоевала первую золотую медаль

Комаров
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины завоевала шестую медаль на Паралимпийских играх-2024. Пловец Александр Комаров выиграл "золото" в плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5.

Главные тезисы

  • Украина завоевала первое золото на Паралимпийских играх-2024 благодаря плавцу Александру Комарову в классе S5.
  • Александр Комаров стал девятикратным призером чемпионатов мира по параплаванию и уже имеет два золота в паралимпийской карьере.
  • Победа Комарова на дистанции 100 м вольным стилем в паралимпийском рекорде класса S5 стала первой золотой медалью для Украины.

Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде-2024

Первые 50 метров бассейна украинец преодолел со вторым временем — уступал только представителю Китая, опередившему на 0.45 секунды на заключительном отрезке дистанции.

Финиша Александр Комаров добрался за 1:07.77 минуты — новый паралимпийский рекорд класса S5!

Предыдущий топ-результат из Лондона-2012 сохранял бразилец Даниэль Диаш — 1:09.35 минуты.

Паралимпиада-2024. Плавание свободным стилем (100 м, мужчины, класс S5)

  • Александр Комаров (Украина) 1:07.77 минуты

  • Циньчжан Гуо (Китай) 1:08.22

  • Кирилл Пульвер 1:09.41

Что означает медаль Александра Комарова:

  • Второе "золото" в паралимпийской карьере пловца, который в Рио 2016 года в составе сборной Украины торжествовал в эстафете 4х400 метров.

  • Первая медаль Украины в 100-метровке свободным стилем класса S5 с 2008 года. Тогда "серебро" в дисциплине получил Дмитрий Крыжановский. Первая победа "сине-желтых" в истории дисциплины.

  • Вторая награда Комарова в Париже: накануне украинец завоевал "бронзу" в плавании свободным стилем на 200 метров.

  • Шестая медаль (и первое "золото") всех сортов для Украины на Паралимпийских играх. Пять из них добыты в соревнованиях по плаванию.

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024

  • "Золото": Александр Комаров (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5)

  • "Серебро": Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1), Ирина Пойда (плавание, 200 м, свободный стиль, класс S5), Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья, класс F38)

  • "Бронза": Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс S6), Александр Комаров (плавание, 200 м, свободный стиль, класс S5)

Александр Комаров: что известно

36-летний параплаватель Александр Комаров представляет Донбасс. Он является призером Паралимпиады в Рио-2016: выиграл "золото" в эстафете 4х100 м вольным стилем и "бронзу" личной 100-метровки вольным стилем.

Девятикратный призер чемпионатов мира по параплаванию, в частности, получил два "золота": в 2023-м — на 100-метровке свободным стилем, в 2013-м — в комплексной эстафете 4х50 м.

В 2024 году — трехкратный чемпион Европы. Завоевал "золото" на дистанциях 50 м и 100 м свободным стилем, 50 м баттерфляем, и две "бронзы": на 200 м и в комплексной эстафете 4х50 м свободным стилем.

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