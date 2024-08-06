6 августа 13 украинских спортсменов должны провести выступления на Олимпиаде-2024 в Париже по 4 видам спорта.

Что известно о расписании выступлений украинских спортсменов

10:30. Гребной спорт, мужчины. Байдарка-четверка, Предварительные заплывы. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин.

11:00. Скалолазание, женщины. Двоеборье. Квалификация. Евгения Казбекова.

12 часов. Гребной спорт, женщина. Каноэ-двойка, 500 м. Предварительные заплывы. Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок.

12 часов. Борьба женщины (50 кг). 1/8 финала. Актенже Кеунимжаева (Узбекистан) - Оксана Ливач.

12:30. Гребной спорт, мужчины. Байдарка-двойка, 500 м. Предварительные заплывы. Олег Кухарик, Игорь Трунов.

12:50. Легкая атлетика, мужчины. Метание копья. Квалификация. Артур Фельфнер .

14:00. Скалолазание, мужчины. Быстрота. Квалификация. Ярослав Ткач.

21:07. Легкая атлетика, женщина. Бег на 400м с барьерами. Полуфинал. Анна Рыжикова.

Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2024 в Париже.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла шестую олимпийскую медаль в карьере и установила абсолютный рекорд Украины.

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала еще одну золотую медаль для своей страны на Олимпийских играх в Париже.