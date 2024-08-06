6 серпня 13 українських спортсменів мають провести виступи на Олімпіаді-2024 у Парижі у 4 видах спорту.
Головні тези:
- Українські спортсмени виступатимуть у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці на Олімпіаді у Парижі.
- Успіхи відзначених українських спортсменів на Олімпіаді-2024 включають срібну медаль гімнаста Іллі Ковтуна та золоту медаль легкоатлетки Ярослави Магучіх.
- Ольга Харлан встановила абсолютний рекорд України, вигравши шосту олімпійську медаль у кар'єрі.
- Сергій Куліш та Ярослава Магучіх також досягли успіху, здобувши медалі на Олімпіаді у Парижі.
- Спортсмени України продовжують демонструвати високі результати та здобутки на міжнародній спортивній арені.
Що відомо про розклад виступів українських спортсменів
10:30. Веслувальний спорт, чоловіки. Байдарка-четвірка, Попередні запливи. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.
11:00. Скелелазіння, жінки. Двоєборство. Кваліфікація. Євгенія Казбекова.
12:00. Веслувальний спорт, жінки. Каное-двійка, 500 м. Попередні запливи. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок.
12:00. Боротьба, жінки (50 кг). 1/8 фіналу. Актенже Кеунімжаєва (Узбекистан) — Оксана Лівач.
12:30. Веслувальний спорт, чоловіки. Байдарка-двійка, 500 м. Попередні запливи. Олег Кухарик, Ігор Трунов.
12:50. Легка атлетика, чоловіки. Метання списа. Кваліфікація. Артур Фельфнер.
14:00. Скелелазіння, чоловіки. Швидкість. Кваліфікація. Ярослав Ткач.
21:07. Легка атлетика, жінки. Біг на 400 м з бар'єрами. Півфінал. Ганна Рижикова.
Що відомо про успіхи українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі
Гімнаст Ілля Ковтун виборов срібну медаль у змаганнях на паралельних брусах на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України.
Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола ще одну золоту медаль для своєї країни на Олімпійських іграх в Парижі.
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