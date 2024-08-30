Паралімпіада-2024. Україна здобула першу золоту медаль

Збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров виграв "золото" в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.

Україна виборола перше “золото” на Паралімпіаді-2024

Перші 50 метрів басейну українець подолав із другим часом — поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.

Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини — новий паралімпійський рекорд класу S5! Поширити

Попередній топрезультат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш — 1:09.35 хвилини.

Паралімпіада-2024. Плавання вільним стилем (100 м, чоловіки, клас S5)

Олександр Комаров (Україна) 1:07.77 хвилини

Ціньчжан Гуо (Китай) 1:08.22

Кірілл Пульвер 1:09.41

Що означає медаль Олександра Комарова:

Друге "золото" в паралімпійській кар'єрі плавця, який у Ріо 2016 року в складі збірної України тріумфував у естафеті 4х400 метрів.

Перша медаль України у 100-метрівці вільним стилем класу S5 з 2008 року. Тоді "срібло" в дисципліні здобув Дмитро Крижановський. Перша перемога "синьо-жовтих" в історії дисципліни.

Друга нагорода Комарова в Парижі: напередодні українець виборов "бронзу" в плаванні вільним стилем на 200 метрів.

Шоста медаль (та перше "золото") усіх ґатунків для України на Паралімпійських іграх. П'ять із них здобуті в змаганнях із плавання.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

"Золото": Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

"Срібло": Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)

"Бронза": Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Олександр Комаров: що відомо

36-річний параплавець Олександр Комаров представляє Донеччину. Він є призером Паралімпіади у Ріо-2016: виграв "золото" у естафеті 4х100 м вільним стилем та "бронзу" особистої 100-метрівки вільним стилем.

Дев'ятиразовий призер чемпіонатів світу з параплавання, зокрема здобув два "золота": у 2023-му — на 100-метрівці вільним стилем, у 2013-му — в комплексній естафеті 4х50 м.

У 2024 році — триразовий чемпіон Європи. Виборов "золото" на дистанціях 50 м і 100 м вільним стилем, 50 м батерфляєм, та дві "бронзи": на 200 м і в комплексній естафеті 4х50 м вільним стилем.