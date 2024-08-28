XVII літні Паралімпійські ігри в Парижі. Хто представить Україну

У Парижі о 21.00 28 серпня відкриваються XVII літні Паралімпійські ігри. Під час урочистої церемонії відкриття участь візьмуть понад 100 учасників з України, а загалом Україну представлятимуть 140 атлетів, повідомляє Національний паралімпійський комітет.

Українські спортсмени на XVII літніх Паралімпійських іграх в Парижі: що відомо

У Паралімпіаді участь візьмуть близько 4400 спортсменів, вони поборються за 549 медалей у 22 видах спорту протягом наступних 11 днів.

Українська команда візьме участь у 17 із 22 видів спорту, представлених на Іграх:

боча,

пара бадмінтон,

пара веслування академічне,

пара велосипедний спорт,

волейбол сидячи,

голбол,

пара дзюдо,

пара легка атлетика,

пара теніс настільний,

пара пауерліфтинг,

пара параканое,

пара триатлон,

пара плавання,

пара стрільба кульова,

пара стрільба з лука,

пара тхеквондо,

фехтування на візках.

Це найбільше представництво України у видах спорту, раніше було у 15.

Вже о 21.00 28 серпня — урочиста церемонія відкриття Ігор, на якій на головну революційну арену Парижу вийдуть понад 100 учасників Паралімпіади-2024 з України.

Трансляцію можна подивитися на телеканалі “Суспільне” та Equalympic, який є в мережі ОТТ-провайдерів Megogo, Sweet.tv, Київстар.ТБ, в кабельній мережі Тріолан та в інших національних та регіональних кабельних та OTT/IPTV мережах.

Український параплавець Андрій Трусов

Українська збірна на Паралімпіаді у Парижі виступить у складі 140 спортсменів

Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі.

Від України у Парижі на Паралімпіаді виступлять 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плаванні (37), ще 28 параспортсменів виступлять у легкій атлетиці. Поширити

Склад збірної України на Паралімпіаду-2024 за видами спорту:

Бадмінтон (2 спортсмени): Оксана Козина, Олександр Чирков

Боча (2): Артем Колінько, Наталія Кононенко

Академічне веслування (6): Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет

Велоспорт (2): Павло Баль, Єгор Дементьєв

Волейбол сидячи (12): Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов

Голбол (6): Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава

Легка атлетика (28): Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер)

Веслування на каное (5): Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк

Триатлон (1): Аліса Колпакчи

Паверліфтинг (4): Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк

Плавання (37): Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко

Кульова стрільба (6): Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік

Стрільба з лука (4): Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко

Настільний теніс (9): Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова

Тхеквондо (1): Юлія Липецька

Фехтування на кріслах колісних (9): Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва

XVII літні Паралімпійські ігри — восьмі літні Ігри за участі спортсменів-паралімпійців України. За роки незалежності українські паралімпійці взяли участь у 7 літніх і 7 зимових Паралімпійських іграх та вибороли загалом 613 медалей.

Паралімпійські Ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня до 8 вересня.